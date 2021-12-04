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HABERLEREkonomi Haberleri

Yıllık enflasyon yüzde 21.31

#Enflasyon#TÜFE#ÜFE
Yıllık enflasyon yüzde 21.31

Tüketicinin enflasyon kasım ayında yüzde 3.51 artarken, üretici enflasyonu kasımda yüzde 9.99’luk artış gösterdi.

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Yıllık bazda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 21.31’le son üç yılın en yüksek seviyesini gördü. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) de yıllık bazda yüzde 54.62 oldu. Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki fark 33.3 puana yükseldi.

Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 17.62’ye yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ana harcama grupları itibarıyla kasımda, aylık bazda en fazla artış yüzde 6.31 ile ulaştırma sektöründe oldu. Ulaştırma grubunu yüzde 5.36 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4.1 ile lokanta ve oteller oldu. Gıda grubundaki aylık artış ise yüzde 3.92 oldu.

Kasımda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28.9 ile lokanta ve otellerde, yüzde 27.11 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde, yüzde 25.14 ile ev eşyasında görüldü. Kasımda, endekste kapsanan 415 maddeden 345’inin fiyatında artış oldu. 34’ünün ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36’sının ortalama fiyatında değişim olmadı

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#Enflasyon#TÜFE#ÜFE

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