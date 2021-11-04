Yıllık enflasyon yüzde 19.89 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ana harcama grupları itibarıyla ekimde, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 7.56 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5.97 ile alkollü içecekler ile tütün ve yüzde 2.43 ile ulaştırma oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki aylık artış yüzde 1.92 oldu. TÜFE’de ana harcama gruplarında ekimde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 27.41 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü.

Bunu yüzde 25.23 lokanta ve oteller ve yüzde 23.03 ile ev eşyası izledi. Ekimde, endeksteki 415 maddeden, 46 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 38 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 331 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında ekimde en fazla fiyat artışı yüzde 48.26 ile kadın hırkasında görüldü.

Geçen ay, kadın hırkasındaki fiyat artışını yüzde 44.18 ile erkek montu, yüzde 41.54 ile erkek kazağı izledi. Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 39.98 ile çocuk kazağı, yüzde 39.80 ile erkek kabanı, yüzde 36.99 ile sivri biber yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34.68 ile limonda oldu.