Yıllık enflasyon yüzde 19.58 oldu

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Üretici enflasyonu ise aylık bazda yüzde 1.55 artarken, yıllık bazda yüzde 43.96’ya çıktı. Üretici enflasyonu ile tüketici arasındaki enflasyon farkı 24.38 puana ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1.25, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13.04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19.58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16.42 arttı. Ana harcama grupları itibarıyla eylülde, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 5.15 ile eğitim, yüzde 3.33 ile ev eşyası ve yüzde 2.34 ile konut oldu. Eylülde aylık bazda düşüş gösteren tek ana grup yüzde 0.16 ile giyim ve ayakkabı oldu. TÜFE’de ana harcama gruplarında eylülde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28.79 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Bunu yüzde 23.27 ile ev eşyası ve yüzde 23.27 ile lokanta ve oteller izledi. Eylülde, endekste kapsanan 415 maddeden 51’inin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 46 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 318 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında eylülde en fazla fiyat artışı yüzde 33.72 ile kömür ücretinde oldu. Kömür ücreti artışını yüzde 30.46 ile kıvırcık, yüzde 29.52 ile servis ücreti izledi. Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 28.3 ile yurt ücreti, yüzde 24.25 ile özel üniversite ücreti, yüzde 21.65 ile patlıcan

yer aldı.