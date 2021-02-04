Yıllık enflasyon yüzde 14.97 oldu

Tüketicinin ocak ayı enflasyonu beklentilerin üstünde yüzde 1.68 oranında artış gösterdi. Tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 14.97’ye yükseldi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık bazda yüzde 2.66 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 26.16 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ana harcama grupları itibarıyla Ocak 2021’de, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 4.25 ile sağlık, yüzde 3.02 ile konut, yüzde 2.9 ile ev eşyası oldu. Ocak 2021’de aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4.37 ile giyim ve ayakkabı olarak kaydedildi. Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 26.77 ile mandalinada yaşandı. Geçen ay mandalinadaki fiyat artışını yüzde 25.5 otoban geçiş ücreti, yüzde 21.29 ile salatalık izledi.



Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 21.03 ile köprü geçiş ücreti, yüzde 18.85 ile çarliston biber, yüzde 14.6 ile yoğurt ve patlıcan yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 45.79 ile karnabaharda oldu. Bunu yüzde 21.17 ile domates, yüzde 17.6 ile ıspanak, yüzde 12.2 ile bot (çocuk için), yüzde 11.72 ile kabak izledi.

TÜİK SEPETİ GÜNCELLEDİ

TÜİK enflasyon sepetinde yer alan ürünleri ve ağırlıkları da güncelledi. Güncellemeye göre, sepete giren maddeler turşu ve sweatshirt (kadın için) oldu. Sepetten çıkan maddeler ise tere, erik, normal buzdolabı (derin donduruculu), karışım kumaşlar ve şofben olarak belirlendi. 2021 yılı TÜFE hesaplamalarında kullanılacak ana grup ağırlıkları da belirlendi. Buna göre, gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 22.77’den yüzde 25.94’e çıkarıldı.

KORONAVİRÜS ETKİSİ

Salgın sürecinde önemi artan sağlığın ağırlığı ise yüzde 2.80’den yüzde 3.25’e yükseltildi. Konut, haberleşme, ev eşyası gruplarının ağırlığı artarken, alkollü içecekler ve tütün, giyim ve ayakkabı, eğitim, lokanta ve oteller gibi grupların ağırlığı azaldı. Söz konusu ağırlıklar, alkollü içecekler ve tütün için yüzde 4.88, giyim ve ayakkabı için yüzde 5.87, konut için yüzde 15.36, ev eşyası için yüzde 8.64, ulaştırma için yüzde 15.49, haberleşme için yüzde 4.64, eğlence ve kültür için yüzde 3.01, eğitim için yüzde 2.28, lokanta ve oteller için yüzde 5.91, çeşitli mal ve hizmetler için yüzde 4.73 oldu. Otel ve restoran grubunun daha önceki ağırlığı yüzde 8.7’ydi. Koronavirüs salgınıyla birlikte hane halkı harcamalarına dahil olan bazı madde çeşitleri (maske gibi) 2021 yılında sepet kapsamına alındı. Cerrahi maske, madde çeşidi olarak “diğer sağlık ürünleri” maddesinin altında yer alıyor.

‘ÖNLEMLERDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ’

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Rakamların enflasyon hedefinin uzağında olduğunu belirten Elvan, şunları kaydetti: “Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil.”