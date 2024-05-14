‘Yıllık cari açıkta düşüş programımızın başarısı’

Haberin Devamı

Aynı dönemde yıllıklandırılmış cari açık 31.23 milyar dolara geriledi. Konuyla ilgili sosyal meyda hesabı X üzerinden yazılı bir açıklama yapan Şimşek, “Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı. Mart ayında 2023 yılı mayısa göre cari açıktaki yıllık iyileşme 25.8 milyar dolar oldu. Bu gerçekleşme ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2.7’ye gerilediğini ima ediyor. Programımıza duyulan güvenle risk primimiz düşüyor, dış finansmana erişim artıyor. Rezerv hariç (resmi ve bankacılık) sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde. Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek. Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak” diye konuştu.

Haberin Devamı

SEYAHATTEN 2.1 MİLYAR DOLAR GELİR

TCMB verilerine göre, mart ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 782 milyon dolar fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 193 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 241 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 104 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 604 milyon dolar net çıkış ve 12 milyon doları net giriş kaydetti.