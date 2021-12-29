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"Yılın Yatırım Ofisi" Ödülü Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin oldu

#Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi#Ödül#Türkiye
Yılın Yatırım Ofisi Ödülü Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin oldu

International Investor Magazine tarafından International Investor Awards 2021 (Uluslararası Yatırımcı Ödülleri) kapsamında “FDI Agency Of The Year // Eurasia” (Yılın Uluslararası Doğrudan Yatırım Ajansı / Avrasya) Ödülü, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne verildi.

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Dubai merkezli olan International Investor Magazine finans, fon, döviz, varlık yönetimi gibi alanlarda, amiral gemisi yetenek taşıyıcısı kurumları teşvik etmek ve önderlik etmeleri amacıyla her yıl çeşitli ödüller veriyor.

Ödüller, Dergi’nin araştırma ekibi tarafından dikkatle incelenerek ve doğrulanarak en istisnai adaylara verilmeye çalışılıyor. Tüm ödül süreci, performanslara dayalı gerçek derinlemesine analiz ve inceleme sağlamada büyük özen gösteren kilit konu uzmanları tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor. Bu nedenle birçok endüstride prestijli ödüller arasında gösteriliyor.

Dünya pazarları, yatırım fırsatları, finans ve iş analizleri alanında yayımlanan International Investor Dergisi, her yıl alanında başarılı küresel piyasa oyuncularını ödüllendiriyor. Bu kapsamda sürekli, hızlı ve doğrudan yatırımcı tabanına stratejilerini daha kolay tanımlamaları, kalkınma ve yatırım hedeflerine ulaşmaları için ilham ve bilgi vermeyi amaçlıyor.

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#Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi#Ödül#Türkiye

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