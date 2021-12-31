Yılın son gününde otogarda yoğunluk

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Yeni yılı sevdikleriyle geçirmek, karşılamak isteyenler 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs sürücüleri ise yeni yıla direksiyon başında gireceklerini belirtiyor.

Karabük’e ailesinin yanına gideceğini söyleyen yolculardan Nermin Erdoğan, “Bu yılbaşında ailemin yanına gitmek istedim” dedi. Bursa’ya arkadaşının yanına gideceğini söyleyen Oğuz Karakuş da, “2022 yılında hastalıkların bitmesini ve herkesin sağlığına kavuşmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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“YENİ YILDAN SAĞLIK, MUTLULUK VE HUZUR DİLİYORUM”

Yılbaşında ailesiyle vakit geçireceğini belirten Furkan Moray, “Adana’ya gidiyorum. Sınavlarıma daha vakit varken böyle bir fırsatı değerlendirmek istedim. Yeni yıldan sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum” diye konuştu.

“YENİ YILA AİLEMİZLE BİRLİKTE GİRECEĞİZ”

Tekirdağ’a ailesini görmeye gideceklerini söyleyen Ertunç Tunçbilek, “Yeni yıla ailemizle birlikte gireceğiz. Fırsat buldukça bu tarz tatiller yapıyoruz” dedi.

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“BİZİM İÇİN YILBAŞI YOK”

Yılbaşında Adıyaman yolunda olacaklarını söyleyen otobüs şoförü Mikail Yılmaz, ”Bizler her yıl olduğu gibi bu yılda yollarda olacağız. Görevimizi seviyoruz. Sevenleri kavuşturuyoruz. Yeni yıldan sağlık mutluluk huzur bekliyoruz” dedi.

Yılbaşına Kastamonu yolunda gireceklerini ifade eden otobüs sürücüsü, “Her zaman kar kış demeden işimizin başındayız. Bizim için yılbaşı yok. İşimizi severek yapıyoruz” diye konuştu.