Yılın ilk teklifi TBMM’de: 850 bin esnafa vergi muafiyeti

Haberin Devamı

64 maddelik paketin en önemli düzenlemeleri arasında basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf olması bulunuyor. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in imzasını taşıyan Vergi Usul Yasası’nda değişiklik yapan teklife göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları Gelir Vergisi’nden istisna tutulacak. Basit usule tabi olmanın bazı şartları var.

240 BİN TL ALTI

2021 yılında yıllık satışı 240 bin liranın altında olan esnaf basit usul kapsamına giriyor. Yine bu yıl için yıllık alımların 150 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranına göre değişiyor. Bu yıl basit usulden bütçeye 228.8 milyon liralık gelir bekleniyor. Ağustos sonu itibariyle elde edilen gelir de 176.6 milyon lira. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre ağustos ayı itibariyle en fazla küçük esnaf 47 bin 205 ile İstanbul’da bulunuyor. Basit usule tabi olan mükellef sayısının en fazla olduğu diğer iller 30 bin 849 ile İzmir, 30 bin 558 ile Antalya, 27 bin 852 ile Hatay, 27 bin 240 ile Manisa, 25 bin 86 ile Ankara.

YÜZDE 15 STOPAJ

Haberin Devamı

Teklife göre sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek. Buna göre, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar Gelir Vergisi’nden istisna tutulacak. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart olacak. Bankalar sadece bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapacak. Mükelleflerin, düzenleme kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel olmayacak. Teklifle sigaradan alınan asgari maktu verginin arttırma yetkisi üç katına çıkarılıyor.

Sağlığa zararlı tütün mamulleriyle mücadelede etkinliğin arttırılması ile otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun vergilemenin sağlanabilmesi, günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi için Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Cumhurbaşkanına tanınan yetki değiştiriliyor.

Haberin Devamı

VERGİ BEYAN DÖNEMİ DEĞİŞİYOR

Teklifle dördüncü geçici vergilendirme dönemi kaldırılıyor. Yıllık beyanname verme ve ödeme dönemleri bir ay öne çekiliyor. Bu değişiklikle kasım ayında verilecek üçüncü geçici vergi beyannamesiyle geçici vergi dönemi sona erecek. Her yılın mart ayında verilen Gelir Vergisi beyannamesi ile nisan ayında verilen Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme tarihi bir ay öne çekilecek. Gelir Vergisi beyannamesi şubat ayında, Kurumlar Vergisi beyannamesi de mart ayında verilecek. Teklifle çiftçilere yapılan destek ödemeleri Gelir Vergisi’nden istisna ediliyor.

Haberin Devamı

ELEKTRONİK VERGİ DAİRESİ

Yasa teklifiyle fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesinin kurulabilmesi, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini teminen etmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki veriliyor.