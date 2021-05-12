Yılın ilk çeyreğinde 501 milyon TL kâr

Şirketten yapılan açıklamada, “2020 yılı ilk çeyreğinde 137.37 milyon TL FAVÖK elde eden Kardemir A.Ş., önceki yılın aynı dönemine oranla FAVÖK’ünü yüzde 488 artışla 821.2 milyon TL’ye yükseltti. Satış gelirlerimiz bir önceki yılın ilk çeyreğinde 1.51 milyar TL iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 80 artışla 2.73 milyar TL satış gelirine ulaştı. Pandemi sonrası toparlanma süreci ile beraber çelik piyasalarındaki talep artışı, güvenli satış politikamız, savunma sanayi, otomotiv, makina imalat ve raylı sistemler sektörlerine yönelik ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerimizin sonucu olarak toplam satışlarımız ve kârlılığımız 2020 yılı ilk çeyreğine göre beklenenin üzerinde artış göstermiştir. Şirketimiz, net işletme sermayesini yılsonuna kıyasla belirgin şekilde arttırırken net borcunu da sıfıra yaklaştırdı. Yabancı para açık pozisyonunda da büyük bir azalma kaydedildi. Borsa İstanbul’da paylarının tamamı halka arz olan şirketimiz, 2021 ilk çeyreğinde birçok aracı kurumun beklentilerinin üzerinde açıkladığı kâr ile sadece yükselen piyasanın değil aynı zamanda istikrarlı yönetim anlayışının da etkisini ortaya koydu. Geride bıraktığımız yılın ilk üç ayında, Toplu İş Sözleşmesi süreci de yaşayan fabrikamız, daha sürdürülebilir bir kalite ve üretim anlayışı için, çalışan haklarında önemli iyileştirmelerde bulundu.”

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