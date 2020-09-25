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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 25.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yılın haberi ödülü Hürriyet’e

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Yılın haberi ödülü Hürriyet’e
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Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Başarı Ödülleri’nde Hürriyet Ekonomi Muhabiri Emre Eser, ‘Akbil öğretim fakültesi!’ haberi ile yılın haberi ödülüne layık görüldü.

Ödül töreni önceki akşam İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) gerçekleştirildi. Koronavirüs nedeniyle Zoom üzerinden de ayrıca yayınlanan ödüller bu yıl İstanbul Ticaret Odası’nın katkıları ile Alternatif Bank, Garanti BBVA ve Yıldız Holding’in ana sponsorluğu, Turkcell’in İletişim ve Teknoloji sponsorluğunda gerçekleşti.

ÖDÜL ALANLAR

Bu yıl ödül alan diğer isimler şöyle oldu: Ceren Dilekçi (BloombergHT-TV haberi), Rahim Ak (Habertürk.com.tr-internet haberi), Olcay Büyüktaş (Cumhuriyet-araştırma haberi), Serpil Yılmaz (Sözcü-köşe yazarı), Rüştü Bozkurt (Dünya-köşe yazarı), Utkucan Akkaş (Ege Telgraf-yerel basın), Orhan Orhun Ünal (Yenişafak-röportaj), Özlem Doğaner (A Para-TV programı), Serhat Ayan (RS FM-radyo programı), Gökhan Ergöçün (Anadolu Ajansı-jüri teşvik ödülü), Hakan Güldağ (Dünya-jüri özel ödülü), Kerim Ülker (Dünya-Nezih Demirkent özel ödülü), Sayime Başçı (Sözcü-Namık Ahıska özel ödülü), İbrahim Acar (Sabah-Namık Ahıska özel ödülü), Ayşegül Küçükkurt (Para Dergisi-Bülent Yardımcı özel ödülü), Önder Çelik (Türkiye- Bülent Yardımcı özel ödülü), Veysel Ağdar (Dünya-Esen Salihoğlu özel ödülü), Ömer Temur (Türkiye-Barış Bektaş özel ödülü).

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