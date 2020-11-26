Yılın en düşük fiyatları Bereketli Cuma ile Modanisa’da

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu modanisa.com, “Bereketli Cuma Haftası Kampanyası” ile bu yıl da alışverişlerinize bereket katacak. Modanisa, 24-29 Kasım tarihleri arasında her gün yenilenen ürünler ve yüzbinlerce üründe geçerli yüzde 50 indirimin gerçekleştirileceği “Bereketli Cuma” kampanyası ile Cuma bereketini beraberinde getiriyor.



Ürün çeşitliliği ile tekstil alanında Türkiye’nin en kapsamlı depolama kapasitelerinden birine sahip olan Modanisa, “Bereketli Cuma” kampanyasında; başörtüsünden dış giyime, ayakkabıdan aksesuara, yüzbinlerce ürün, yılın en düşük fiyatların olacağı son günlerde yüzde 50 indirim ile moda tutkunu tüm kadınları bekliyor.



Pandemi nedeniyle e-ticaretin en parlak günlerini yaşadığı 2020’nin son indirim döneminde, Bereketli Cuma kampanyasını sadece Türkiye’de değil, e-ihracat yaptığı toplam 140 ülkede uygulayan Modanisa, ürünlerini pandeminin ilk gününden itibaren, en yüksek güvenlik ve hijyen standartlarını gözeterek paketliyor ve gönderimini yapıyor.