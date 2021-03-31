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Ekonomi
Kübra GENÇ KALABALIK
Haber Giriş: 31.03.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Yılın 'acil aranan' meslekleri açıklandı! 2028'e kadar bu sektörler büyüyecek

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
Yılın 'acil aranan' meslekleri açıklandı! 2028'e kadar bu sektörler büyüyecek

Koronavirüs pandemisi, küresel açıdan özellikle sağlık sektörü ve online alışveriş tarafında hareketlilik meydana getirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda pandemiyle birlikte 'acil aranan' meslekler açıklandı.

Pandemiyle birlikte çalışma hayatında da değişimler yaşandı ve birçok sektör ön plana çıkarken, küresel anlamda olumsuz etkilenenler de oldu.

The  Balance Careers’in küresel verilerden derlediği bilgilere göre koronavirüs pandemisi sürecinde özellikle inşaat  ve madencilik alanında istihdam azaldı.

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PANDEMİ BU SEKTÖRLERE YARADI

Pandemi bazı meslekler için zor bir sürecin başlangıcı olsa da dünyada yükseliş yaşayan meslekler de oldu.

Indeeed’den aktarılan verilere göre özellikle hemşire, kamyon şoförü ve servis teknisyenleri bu listede yerlerini aldı.

ACİL ARANAN MESLEKLER

Bazı sektörler acil ibaresiyle aranırken, bu etki tüm dünyada hissedildi. Bu meslekler şunlardı:

Yılın acil aranan meslekleri açıklandı 2028e kadar bu sektörler büyüyecek

Hemşireler

Özellikle dünya virüsle başa çıkmaya çalışırken, küresel anlamda acil aranan işler arasına hemşireler girdi.

Bu yıl sağlık sektörüne büyük görev düşerken hemşireler listenin ilk sırasında yer aldı. Öte yandan hemşireler için açılan iş ilanlarının 2028 yılına kadar artarak devam edeceği öngörülüyor.

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Teslimat Sürücüsü

Yine koronavirüs pandemisiyle yükselen bir sektör olan teslimat sürücüsü, listenin ikinci sırasına yerleşti. Dijitalleşme ve online alışveriş pandemi sürecinde hiç olmadığı kadar hız kazandı.

Tabii bu durum da bazı mesleklere daha çok yük bindirirken, aynı zamanda istihdam da yarattı. Kargo şirketleri, market zincirleri gibi işverenlerin aradığı teslimat sürücüsü ilanları yılın acil kategorisinden açılanlardandı.

Yılın acil aranan meslekleri açıklandı 2028e kadar bu sektörler büyüyecek

Çevrimiçi Öğretmen

Küresel anlamda eğitim tarafı da pandeminin en çok etkilenenlerindendi. Beklenmedik hızda dünya online sisteme geçiş yaptı.  Sadece okullar değil kurslar da bu şekilde devam ederken, yapılan araştırmaya göre acil aranan meslekler listesine çevrimiçi öğretmenlik de girdi.

Birçok çevrimiçi öğrenim şirketi, öğretmenler ve eğitmenler için işe alıyor. Örneğin USA Today, çevrimiçi eğitim şirketi Outschool'un bu yılın başlarında 5.000 çevrimiçi öğretmeni için işe aldığını belirtti.

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Öte yandan çevrimiçi öğretmenlik sadece bu yılla da sınırlı kalmayacak. 2028’e kadar yüzde 11 artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

Solunum Terapisti

Solunum güçlüğü çeken hastalarla çalışan solunum terapistleri, sağlık hizmetlerinin ön saflarında yer alan diğer bir kilit gruptur.

Solunum terapistlerinin özellikle koronavirüs sonrası 2028’e kadar yüzde 21 artması bekleniyor.

Diş Hekimi Asistanı

Diş hekimleri ofisleri arttıkça ve pandemi sürecinde daha az etkilenilecek yollar aranırken,  diş hekimleri asistanları da en çok arananlar listesine girdi.

Bunlar dışında restaurant yöneticisi, emlakçı, sigorta acentası ve servis teknisyeni de acil aranan işler arasında yer aldı.

 

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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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