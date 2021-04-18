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Ekonomi
Haber Giriş: 18.04.2021 - 16:14 | Son Güncelleme:

Yıldız Teknik Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor

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Yıldız Teknik Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapılabilecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

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