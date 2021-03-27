Yıldız Holding’den Cem Yılmaz’lı, bol kahkahalı Senenin Yıldızları Ödül Töreni

Yıldız Holding çalışanlarının 2020 yılında hayata geçirdiği, kuruma farklı alanlarda katma değer sağlayan, yaratıcı ve inovatif projelerinin yarıştığı “Senenin Yıldızları Ödül Töreni” 13’üncü kez gerçekleştirildi. Törene Yıldız Holding üst yönetimi ve tüm dünyadan Yıldız Holding çalışanları büyük ilgi gösterdi. Sınırlı sayıda konukla ve pandemi önlemlerine titizlikle uyularak 26 Mart Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen töreni, Yıldız Holding çalışanları da canlı yayın bağlantısıyla takip etti.

DOKUZ KATEGORİ, 32 FİNALİST, 1,5 MİLYAR TL KATMA DEĞER

Yıldız Holding ve şirketlerindeki çalışanların her yıl büyük bir heyecanla beklediği Senenin Yıldızları’na, dokuz ayrı kategoride yarışmak üzere tüm dünyadaki Yıldız Holding lokasyonlarından 201 farklı proje başvurdu. Holding’e toplam 1,5 milyar TL katma değer kazandıran bu projeler 57 kişilik uzman jüri tarafından finalist olarak belirlendi. Daha sonra Yıldız Holding çalışanlarının oylaması ve ana jürinin elemesinden geçen finalistlerden dokuzu ödüle hak kazandı.

ALİ ÜLKER: “HOLDİNGİMİZİN DÜNYADA PARLAYAN BİR YILDIZ OLMASINI HEDEFLİYORUZ”

Ödül töreninde konuşma yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Senenin Yıldızları’nın 13 yıllık bir gelenek, Holding’in ödüllendirme ve takdir kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ali Ülker sözlerine şöyle devam etti: “2020 yılında başladığımız dönüşüm sürecini devam ettiriyoruz. Yıldız Holding’in kurumsal yapısını daha da güçlendiriyor, Holdingimizin sadece Türkiye’de değil, dünyada parlayan bir yıldız olmasını hedefliyoruz. Bu süreçte en büyük destekçilerimiz elbette çalışanlarımız. Bu nedenle, bu yıl Senenin Yıldızları Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü’nü ‘İnsana Yatırım’ projeleri arasından seçtik.”

Ali Ülker etkinlikte kısa süre önce tamamlanan Yıldız Holding Kurum Kültürü ve Değerler Araştırması’nın lansmanını da yaptı. Etkinlikte açıklanan Yıldız Holding Değerleri şöyle:

Müşterilerimize ve tüketicilerimize hizmet etmek için varız

Toplumun takdirini kazanmış, yüksek performanslı, lider bir kuruluşuz

Kapsayıcılık ve kültürel farklılıklar bizim için zenginliktir

Etik ve şeffaflık temel ilkelerimizdir

SENENİN YILDIZLARI’NIN ÖZEL KONUĞU CEM YILMAZ OLDU

Türkiye’deki ve dünyanın farklı noktalarındaki binlerce Yıldız Holding çalışanının izlediği Senenin Yıldızları Ödül Töreni’nde ünlü sanatçı Cem Yılmaz da sahne aldı. Yılmaz’ın Yıldız Holding değerlerini konu alan keyifli sohbeti salonda ve ekran başında büyük ilgiyle izlendi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZEL ÖDÜLÜ, HARLESDEN FABRİKASINDAKİ GİRİŞİMİN OLDU!

Yıldız Holding şirketlerinden pladis’in Harlesden’daki fabrikası, 2020’de kurduğu Kadın Çalışanlar Ağı ile “Senenin Yıldızları Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü”nü kazandı. Mühendis olarak 20 yıl önce girdiği Harlesden fabrikasında bugün genel müdür olarak görev yapan Nina Sparks’ın girişimiyle kurulan Kadın Çalışanlar Ağı, fabrikaya daha çok sayıda kadın mühendis, ekip lideri ve yönetici kazandırmayı amaçlıyor. Fabrikadaki kadın çalışanlara daha fazla profesyonel gelişim imkânı sunulmasını hedefleyen Sparks, Kadın Çalışanlar Ağı sayesinde son 18 ay içinde 35 kadın çalışana liderlik eğitimi verilmesini sağladı. Bu eğitimlerle niteliklerini daha da geliştiren kadın çalışanlar fabrikada daha üst pozisyonlar için başvuru yaptı. Artık Harlesden’da gece ve gündüz vardiyalarında kadın ekip liderleri, yardımcı mühendisler bulunuyor. Ayrıca fabrikanın eğitim koordinatörü, tedarik zinciri müdürü, kıdemli ekip yöneticisi de Kadın Çalışanlar Ağı’ndan seçildi. Böylece fabrikada karar alma seviyesindeki kadın yönetici sayısı arttı, katılımcılık seviyesi yükseltildi.

SENENİN YILDIZLARI 2020 KAZANANLARI

GOYA: GODIVA Çin – “Ay Festivali 2020”

0 HATA: pladis Türkiye– “Fındığın Geleceğini Yeniden Tasarlamak”

Amaç Birliği: pladis Türkiye– “Jacob's Mini Çedar Çubukları”

Lider: Kerevitaş – “SuperFresh Pizza’da Liderlik”

Büyümeye Katkı: E-Star Global – “Yıldız Holding’in e-Ticarette Dijital Dönüşümü”

İnovasyon: Polinas – “COVID-19’a Karşı Gümüş Silver (Ag+) İyon Koruyucu Film”

Maliyet Avantajı: pladis Türkiye – “Tedarik COVID-19’dan Güçlüdür”

Dijital Liderlik: Bizim Toptan – “Yapay Zeka (AI) İçgörü Projesi”

Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü - “İnsana Yatırım”: pladis Birleşik Krallık ve İrlanda – “Harlesden Kadın Çalışanlar Ağı”

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