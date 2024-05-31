Yılda 70 bin ton bakır üretiyor

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Elektrik-elektronik, enerji, ulaşım, kuyumculuk, otomotiv, inşaat ve kimya sektörlerinin en önemli hammaddelerinden olan bakıra ihtiyaç giderek artıyor. Türkiye’de yıllık 70 bin ton katot bakır üreten Eti Bakır’ın Küre İşletme Müdürü M. Yaşar Kara, Eti Bakır’ın cevherden son ürüne üretim yapabilen Türkiye’deki tek şirket olduğunu belirtti. Kara, “Bakır, günümüzde dünyanın en yüksek katma değerli hammaddelerden birine dönüştü. Küre’de yeraltı madenciliği faaliyetlerimizle yılda 1.5 milyon ton tüvenan bakır cevheri, 170 bin ton bakır konsantresi ve 500 bin ton pirit konsantresi üretimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin bakır ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini karşılarken her yıl 750 milyon dolarlık ithalatın önüne geçiyoruz” dedi.

Cengiz Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eti Bakır’ın Küre işletmesinde sorularımızı yanıtlayan İşletme Müdürü Kara, Küre’de 200 bin metreden fazla sondaj yaptıklarını belirterek, “Toplamda 60 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımı yaptık. Türkiye’nin en büyük yeraltı madeni ve en derin kuyusuna sahip madeniyiz. Sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Rezervlerimizi arttırmak hedefimiz” dedi.

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9 MİLYAR DOLAR TİCARET AÇIĞI

Türkiye’de bakırın son 6 yılda 9 milyar dolarlık ticaret açığı verdiğini belirten Kara, “Türkiye’de farklı şirketlerin bakır cevheri üretimi bulunuyor ancak metal bakır üretimi sadece Eti Bakır tarafından yapılıyor. Bunun dışında hurdanın geri dönüşümüyle üretilen yıllık 100.000 tonluk ek bir metal bakır üretimi de var. Son ürün olarak metal bakırın Türkiye’deki üretim miktarı 2023’te 170.000 ton olarak gerçekleşti. Tüketimimiz ise 450.000 ton. Geçen yıl Türkiye, toplam metal bakır üretiminin neredeyse üç katını ithal etmek zorunda kaldı. Yani her yıl 280 bin ton ithal ediyoruz” diye konuştu. Kara ayrıca, Türkiye’de geçen sene 148 bin ton bakır üretildiğinin bilgisini verirken Eti Bakır’ın ürettiği 70 bin ton dışında Türkiye’de 78 bin ton daha üretim olduğunu belirtti.

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GÜVENLİ MADENCİLİK

Ar-Ge ve teknolojinin tüm yatırımların odağında olduğunu ifade eden Kara, “Teknoloji, bugün artık Eti Bakır Küre’de günlük iş rutinlerimize kadar işimizin ayrılmaz bir parçası. Yeraltında maden üretmek için yaptığımız patlatma işlerinde daha güvenli ve kontrollü patlatma yapmamızı sağlayan elektronik kapsül kullanıyoruz. Bu sistemle patlatmaları, vardiya sonlarında yer altındaki tüm çalışanlar tamamen boşaltıldıktan sonra wireless ağ sayesinde emniyetli bir şekilde yer üstü ofislerde bulunan kontrol odasından gerçekleştiriyoruz. Yani, kablosuz iletişim ile daha güvenli madencilik yapıyoruz” dedi.