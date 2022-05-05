‘Yılda 19 milyon ton gıda çöpe gidiyor’

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Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleşen etkinlikte, alanında uzman kişiler gıda israfı, gluten, artizan ekmek, enzim, tarım ekonomisi gibi konuları anlattı. Gıda israfına dikkat çeken Konak Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ruhşan Özdemir Çiftçi, “2050’de 10 milyar nüfus olacaksa gıdanın yetebilmesi için şu anki üretimin yüzde 60 artması gerekiyor. Dünyada 690 milyon insan açlıkla, 670 milyondan fazla insan ise obezite ile mücadele ediyor. Her 3 gıdadan 1’i çöpe gidiyor. Türkiye’de günlük 4.9 milyon somun ekmek israf ediliyor. En çok kayıp meyve sebzede yaşanıyor. Üretilenin yaklaşık yüzde 50’si kayıp. Yılda 19 milyon ton gıda çöpe atılıyor. En çok israf edilen ürünün ekmek olmasının nedeni, taze tüketme alışkanlığımızın olması. Bölgemizde organik atıkları komposta dönüştüren duyarlı insanlar var. Kompost toprak zenginleştiricisi olarak tarımda da kullanılıyor. Bu konuda müdürlük olarak, Gıdanı Koru Kampanyası kapsamında açık büfe kavramının toparlanması ve israfın önüne geçilmesinin üzerine gittik. Gıdanı Koru mutfak atölyelerinde, profesyonel bir mutfakta ev kadınlarını topladık ve israfı azaltmaya yönelik eğitimler verip yemekler yaptık” dedi.



METAVERSE VE YAPAY GIDA



İklim krizi, kuraklık nedeniyle tarımsal verimliliğin düşmesi sonucu tarımın geleceğinin Tarım 5.0 ve Metaverse tarım olduğundan bahseden Tarım Fütüristi ve Yazar Mine Ataman, “Yapay besinler, ‘Metaverse gıda’, yeni protein kaynakları, tarımın ve gıdanın olduğu kadar insan türünün de geleceğini belirleyecek. Metaverse evreni gerçek hayatta şirketlerin yapmaya gücü yetmeyen deneylere, geniş kitlelere hitap eden araştırmalara yeni bir soluk getiriyor. Uzak ülkeler için üretilen bir tarımsal ürünü, hedef kitle Metaverse’de deneyimleyebilecek. Bundan 10 yıl sonra yapay gıdalara bakış açımız değişmiş, herkes yapay gıdalara olan önyargısını atmış olacak. Gerçek ekmek, avokado, domates sadece yüksek gelirli kişilerin sofrasında yer alacak. Düşük gelirliler yapay et türü gıdalarla beslenecek. Birçok kişinin tat kaynağı Metaverse gıda olacak” diye konuştu.

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YÜZDE 30’U RUSYA VE UKRAYNA’DAN

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UKRAYNA-Rusya savaşının tarıma etkilerine değinen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Kahraman ise şunları söyledi: “Dünya buğday ihracatı 200 milyon ton. Bunun yüzde 30’u Rusya ve Ukrayna tarafından gerçekleştiriliyor. Ayçiçeği tohumu üretiminin yüzde 32’si, mısırın yüzde 19’u, arpanın yüzde 31’i bu ülkelerde gerçekleştiriyor. İthalat kısıtlamaları Rusya’ya yaptırım geldiği için bu ürünlerin fiyatını arttıracak. Rusya’dan Türkiye’ye toplam tarım ürünü ithalatı 4.3 milyar dolar, tarım ürünü satışımız ise 1.5 milyar dolar. Dış ticaret açığı söz konusu, doğal olarak fiyatlara yansıması kaçınılmaz olacaktır.”