Yılda 160 bin dolar kazanıyorlar! NASA astronot alıyor

Astronot olmak isteyenler için yeni fırsat ortaya çıktı. Bazı şartların karşılanması halinde astronotluğa başvuru yapılabiliyor.

Ay ve Mars görevlerinde yer almak için Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronot aramaya başladı.

2-31 Mart tarihleri arasında yapılacak başvuru ile birlikte astronot olmaya adaylık kazanılabilecek.

48 ASTRONOTLARI VAR

NASA’nın mevcutta 48 astronotu bulunuyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen NASA yeni uzay görevleri için Artemis Jenerasyonu astronotlar yetiştirecek.

NASA’nın başındaki isim Jim Brindenstine astronotların kadın ve erkeklerden oıluşacağını ve adayların yıldızları keşfetmek için yeterli özelliklere sahip olması gerektiğini belirtti.

Başvurmak için ise bazı şartlar gerekiyor.

İşte o şartlar:

- ABD vatandaşı olmak,

- Mühendislik, bilim, teknoloji, ve matematik alanlarından herhangi birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak veya ilgili bir bilim dalındaki doktora programının en az iki senesini tamamlamak,

- Osteopatik tıp doktoru olmak

- Ulusal çapta tanınan bir okulda test pilotluğu programı bitirmek.

1000 SAATLİK DENEYİM

Başvuracak olan adayların alanlarında iki yıl boyunca deneyimlerinin olması veya jet uçaklarında en az bin saatlik kaptan pilotluk tecrübesinin olması gerekiyor.

MAAŞ 160 BİN DOLAR CİVARINDA

Astronotların yıllık kazançları yaklaşık 160 bin dolar civarında oluyor. Türk Lirasına çevirdiğimizde ise yaklaşık 960 bin liraya denk geliyor.







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