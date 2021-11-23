Yılda 1.1 milyon ton plastik atık dönüşüyor

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Enerjiden ulaşıma, kentleşmeden sanayiye tüm sektörleri ilgilendiren ve iş yapma biçimlerini değiştiren Paris İklim Anlaşması’nın amaçları arasında geri dönüşüm de özel bir yer tutuyor. Türkiye’de başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ sonrası yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 22.4’e çıktı. Bu rakamın Paris İklim Anlaşması sonrası hızlanması bekleniyor. Özellikle plastik geri dönüşümündeki hassasiyetin artmasıyla en yüksek dönüşüm oranının bu alanda olması hedefleniyor. Paris İklim Anlaşması’yla Türkiye, 2053’te net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Plastik atıkların dönüştürülmesi ve şirketler tarafından dönüştürülmüş ham maddeden üretilen ürünlerin kullanmasının da bu hedefe katkı sağlayacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin yıllık geri dönüşümünü gerçekleştirdiği plastik atık miktarı 1.1 milyon tonu buluyor. Cirosu 1 milyar doları bulan ve 350 bin kişiyi istihdam eden sektörde 1.300 işletme var. Sektör, geri dönüşümle yıllık 1 milyar dolardan fazla ithalatın engellenmesini sağlıyor.

YOĞUN TALEP VAR

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Geri Dönüşüm ve Kazanımcılar Derneği Başkanı Fatih Eren, geri dönüştürülmüş plastiğin otomotivden beyaz eşyaya, ambalajdan tarıma, elektrik-elektronikten tekstil ve inşaata kadar hemen her sektörde kullanıldığını, insanların günlük hayatta bunu fark edemese de yaşamın bir parçası haline geldiğini söyledi. Geri dönüşüm konusunun artık çok önemli bir hale geldiğini aktaran Eren, büyük şirketlerin tedarikçilerine, ‘geri dönüştürülmüş ham madde kullanın’ demeye başladığını söyledi. Artık büyük tekstil oyuncularının dahi ürünlerinde dönüştürülmüş polyester kullanmaya başladığını dile getiren Eren, “Şu anda geri dönüştürülmüş ürünlerden elde edilen plastik ham maddesine o kadar çok ihtiyaç var ki sektör bunu karşılayamaz duruma geldi. Özellikle polyester ve pet tarafında şirket politikaları gereğince dönüştürülmüş plastiğin kullanımının artmasının devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu. Eren, talebin etkisiyle bir-iki yıl sonra dönüştürülmüş ham maddenin fiyatının orijinalini geçeceğini dile getirdi. Türkiye’nin geri dönüşüm için yurtdışından ithal ettiği atıklara yönelik eleştirilerin haksız olduğunu savunan Eren, “Çöpü değil plastik atıkları alıyoruz. Bu atık ithalatını Çin de ABD de yapıyor. Hatta Avrupa’nın bütün atıkları şu anda ABD’ye gidiyor” dedi.