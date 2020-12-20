Yılbaşı süslemelerindeki tehlikeye dikkat

Esnaf, geçen yıllara göre artan talebe yetişmeye zorlanırken, uzmanlar yılbaşı süslerinin tehlikelerine karşı uyarıyor. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, “Yılbaşı ağacından plastik süslemelere, patlayan konfetilerden LED ışıklara kadar sayısız tehlike var.

Merdiven altı üretimlere dikkat edin” dedi. Rodoplu, “Ağacın tüle-perdeye yakın olması halinde ağacın üzerinde elektrik aksamıyla yapılan bazı süsler olduğu için yanma riski oluyor. Merdivenaltı ürünlerin kabloları elektrik çarpmalarına neden olabiliyor. Canlı çam ağaçlarında ise kapalı mekânda uzun süre kalmaya bağlı olarak küf ve mantar oluşabiliyor. Bu da astım krizlerine, solunum sıkıntılarına yol açıyor” dedi.