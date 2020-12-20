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Ekonomi
Hande NAYMAN / DHA
Haber Giriş: 20.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yılbaşı süslemelerindeki tehlikeye dikkat

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Yılbaşı süslemelerindeki tehlikeye dikkat
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağının açıklanmasının ardından vatandaşlar, yeni yılı karşılayacakları evlerini yılbaşı ağaçları, LED ışıklar ve rengârenk süslemelerle donatmaya başladı.

Esnaf, geçen yıllara göre artan talebe yetişmeye zorlanırken, uzmanlar yılbaşı süslerinin tehlikelerine karşı uyarıyor. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, “Yılbaşı ağacından plastik süslemelere, patlayan konfetilerden LED ışıklara kadar sayısız tehlike var.

Merdiven altı üretimlere dikkat edin” dedi. Rodoplu, “Ağacın tüle-perdeye yakın olması halinde ağacın üzerinde elektrik aksamıyla yapılan bazı süsler olduğu için yanma riski oluyor. Merdivenaltı ürünlerin kabloları elektrik çarpmalarına neden olabiliyor. Canlı çam ağaçlarında ise kapalı mekânda uzun süre kalmaya bağlı olarak küf ve mantar oluşabiliyor. Bu da astım krizlerine, solunum sıkıntılarına yol açıyor” dedi.

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