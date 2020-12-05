Yılbaşı için süslü tarife

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalardan dolayı eğlence mekânlarının kapalı olması, insanları evde yılbaşı eğlencesi hazırlıklarına yöneltti. Evde yeni yıl kutlaması için hediyelik eşya satışı yapan mağazalar ve bu mağazaların internet siteleri yoğun ilgi gördü.

EVLERDE YILBAŞI HAZIRLIĞI

Yılbaşı kutlamalarını daha eğlenceli hale dönüştürmek isteyenler ise Noel Baba kostümü, şapkası ve sakalına yoğun ilgi gösterdi. Mağazalarda ve internet ortamında gerçekleştirilen alışverişlerde, Noel Baba kostümü, şapkası ile sakalı, yapay çam ağacı ve süslemede kullanılan yıldız, renkli kürelerin satışında son bir haftada artış yaşandı.

YOĞUN İLGİ FİYATINI ARTTIRDI

Yeni yıl süslemesi satan mağaza işletmecisi Uğur Öztürk, "Fiyatlarda geçen yıla göre artış oldu. Bu sene koronavirüs nedeniyle mecburen evde kutlama yapılıyor. En çok satılan Noel Baba şapkası geçen yıl 7-8 liraydı. Bu sene ise 15 lira oldu. Ağaçlar 100 liradan 150 liraya yükseldi. Çocuklar için Noel Baba kostümleri geçen sene 45 liraydı, bu sene ise 80 lira. Büyükler için kostüm fiyatı da arttı. Geçen yıl kostüm 250 liraydı, bu yıl 350 lira oldu. Fiyatı 150 liradan başlayan kostümler de var. Noel Baba sakalı en çok satılan ürünlerden. Geçen yıl fiyatı 25 liraydı, bu yıl ise 40 liradan satılıyor" dedi.

YILBAŞI AĞACI CEP YAKIYOR

Evlerde yılbaşı süslemesi için yapay çam ağacına yoğun ilgi gösterildiğini aktaran Öztürk, şunları söyledi: "Yapay çam ağacı fiyatları geçen seneye göre yüzde 70 arttı. 150 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı geçen sene 150 liraydı bu sene 260 lira. 180 santimetre uzunluğundaki ağaç ise geçen sene 250 liraydı, bu sene 415 lira. 150 santimetre uzunluğundaki ağacımız almak isteyenler süslemesiyle 750 lirayı gözden çıkarıyor. Müşterimizin isteğine göre bu fiyat artabilir ya da azalabilir.”

FİYAT UYARISI GELDİ

E-ticaret sektörü temsilcileri ise tüketicilere, “Alışveriş yaptığınız sitenin güven damgasına sahip olduğunu kontrol edin, alacağınız ürünün fiyatını mutlaka başka sitelerle karşılaştırın ve ürünlerin boyutları ile kalitesine yönelik ayrıntılı bilgi verilmemişse o üründen uzak durun” uyarısında bulundu.

FİYONK 25 LİRA

Mağazalarda 6 adet renkli top 25 lira, ağaç tepesi süslemesi için yıldız 50 lira, fiyonk 25 lira, renkli ışıklar tanesi 70 lira, ağaca asılan 4 adet çizme 30 lira, 12 adet çan 30 lira, içerisinde 30 adet ürün bulunan karışık süsleme gereçleri 124 liradan satılıyor.

UCUZA BULMAK MÜMKÜN

E-ticaret sitelerinde ise yılbaşı süsleri ve parti aksesuarları 9 liradan, plastik çam ağaçları 40 liradan, tombalalar 4 liradan, yılbaşı kostümleri 50 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.

BEKLENMEDİK HAREKETLİLİK

2020 yılında yaşanan gelişmelerin vatandaşı biraz bunaltığını söyleyen PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede “Bu yıl hiç beklemediğimiz bir şekilde yılbaşı alışverişi çok erken başladı. Genellikle her yıl vatandaşlar aralık ayı ile birlikte yılbaşı alışverişlerine başlardı. 2020 vatandaşları o kadar fazla bunaltmış olacak ki 2 ay önceden talepler almaya başladık. En çok tercih edilen ürünler arasında ise yılbaşı ağacı ile parti aksesuarları geliyor” ifadelerini kullandı.