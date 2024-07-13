‘Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz’

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“Şu anda 21’inci yüzyılın en büyük konut üretimi sürecinin içerisindeyiz” diyen Kurum şunları söyledi: “Bugün 11 ilimizde; 276 bin konut, dükkân ve ofisimizin yapımına devam ediyoruz. 4 bin 500’e yakın köyümüzde; evlerimizi özgün mimarisi ile inşa ediyoruz. Şu ana kadar toplamda 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu teslim edeceğiz. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu etap etap tamamlayıp, kardeşlerimize teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna kadar, ülkemizin göz bebeği olarak gördüğümüz bu bölgede teslim edilmeyen tek bir konut ve iş yeri kalmayacak. Adeta bir seferberlik şuuruyla çalışıyoruz. Bölgemizin yarınlarına siyaset üstü bir anlayışla yaklaşıyoruz. Kimseyi, hiçbir ilimizi birbirinden ayırmıyoruz. Tek hedefimiz, depremden etkilenen 14 milyon vatandaşımızın yaralarını bir an önce sarmak. Bu nedenle; tüm yerel dinamiklerle birlikte hareket ediyoruz. Kararlarımızın tümünü istişareyle alıyoruz.”

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Kurum, Adıyaman’da şu ana kadar 8 bin 174 konut ve iş yerinin teslim edildiğini, 45 bin 444 konut ve işyeri inşasına devam edildiğini dile getirdi.