Yıkanabilir maske üretmeye başladı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette bulunan bir tekstil firması, özel kumaştan yıkanabilir maske üretimine geçti. Firmanın yönetim kurulu başkanı Ömer Özen, üretime geçtikleri maskenin en büyük özelliğinin yıkanabilir ve anti bakteriyel olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ürettiğimiz antibakteriyel kumaştan maske imalatına da başladık. Ürünümüz 50 yıkamaya dayanıklı. Yani bir çorap gibi, bir giyim aksesuarı gibi, şapka gibi, eldiven gibi defalarca yıkanarak kullanılması mümkün.”