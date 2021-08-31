'Yıkanabilir alçı daha çok tercih ediliyor'

Yüzülebilir alçı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Önvural, “Suya girilebilir alçı aslında hidrofobik yani su tutmayan özel bir alçı altı pamuğu ile suya dayanıklı özel reçine emdirilmiş sentetik alçıdan oluşan yeni nesil alçıdır. Suya girilebilir alçı normal alçının uygulandığı her kırık tipinde uygulanabilir. Eğer deniz suyuna giriyorsanız sudan çıktıktan sonra tatlı su ile alçınızı yıkamanız cildinizde tuz birikip tahriş olmaması için önemli. Bunun dışında şart olmamakla birlikte hızlı kuruması için 2-3 dk kurutma makinası ile normal hava tutularak suyun daha hızlı akması sağlanabilir” diye konuştu. Suya girilebilir alçı yaz-kış kullanılabileceğine vurgu yapan Önvural, “Bu sayede istediğiniz zaman duş alabilir, eğer işiniz gereği alçıya su değiyorsa alçının bozulmasını engellemiş olursunuz” ifadesini kullandı. Suya girilebilir alçının avantajlarından söz eden Önvural şunları söyledi: “Suya girilebilir alçı uygulaması normal alçılara çok yakın bir maliyettedir. Sağladığı avantajlar göz önüne alındığında; hafif olması, sudan etkilenmemesi, hijyen açısından kolay temizlenebilir ve silinebilir olması bu maliyet göz ardı edilebilecek kadar azdır.”

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