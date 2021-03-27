Yiğit Bulut: Türk Lirası varlıklara güvenin

Türkiye’de dolarizasyonun pazartesi günü aşıldığını ve kabuğunu kırdığını bundan sonra da dedolarizasyonun gerçekleşeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Yiğit Bulut, vatandaşların dolar satmaya başladığını ifade etti. Bulut, “7.5 milyar dolarlık satış vardı ve devam etti. Yurtdışından talep gelmesine rağmen vatandaş döviz satmaya devam etti. Ekranlardan bakıyorum. Piyasalardaki durumu görüyorum. İç satış oldu. İçerideki yerleşiklerin satış yaptığını görebiliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Elinizdeki sistem dışı varlıkları sisteme sokun’ dedi. Dolar satın demedi. Varlık Barışı’ndan yararlanın dedi. Varlık Barışı yurtiçindeki varlıkların da finansal sisteme katılmasını kapsıyor. Varlık Barışı ilk çıktığında yüzde 2 vergi vardı o da kaldırıldı. Şu anda yüzde 0 vergiyle Varlık Barışı’ndan faydalanmak mümkün. Varlık Barışı’ndan yararlanın. Yastık altı birikimlerinizi sisteme sokun, hem ülkeye hem size yararı olacaktır” diye konuştu.

KABUK ÇATLADI

“Türk Lirası varlıklara güvenin” ifadelerini kullanan Yiğit Bulut, CNN Türk’e konuştu. Bulut, sözlerine şeyle devam etti: “Geçmişten bugüne bu işten anlayanlar oturup baksınlar. Hazine bonosu tutup hiç satmayanlar dolar kaç lira olursa ondan elde ettiği getiriyi kazanıyor. Kısa vadeli spekülasyon, dalgalanma olacaktır. Toplantı tarihi yaklaştıkça dalgalanmaları tahrik edecek söylemler olacaktır. Bunlara itibar etmesinler. Dolar aldığınızda bir senede yüzde 20 kaybediyorsunuz. Paranın bir de kaybettiğiniz fırsat maliyeti var. Dolarizasyon problemimiz var. İlk defa bu pazartesi günü çok uzun süreden beri ilk defa 7.5 milyar doları çıkarıp sattı. Bu dolarizasyonun kırıldığını gösteriyor. Bundan sonra dolarizasyonun tersine dönebileceğini göreceğiz. Pazartesi günkü hareket çok önemliydi, dolarizasyon probleminin kabuğu pazartesi günü çatladı. Şu anda 7.99 görüyorum. Döviz büfesi 7.80’den alacak. Makas açık. Döviz büfeleri bile aşağı hareket olacağını düşünüyor. Vatandaşı takip ediyorlar. Her harekette Türk vatandaşlarının döviz satacağını düşünüyorum.”

CİDDİ POTANSİYEL VAR

Bulut, dev fonların Türk varlıklarına yatırım yapmaya başlayabileceğini ve büyük teknoloji şirketlerinin Türkiye’de fabrikalar kurmaya devam ettiğini kaydetti. Bulut, sözlerine şöyle devam etti: “Uluslararası olarak speküle etmek isteyen sermaye var. Spekülasyon içinde manipülasyon yapmak isteyen sermaye var. Bunu sermayeden saymıyorum. Bunun dışında Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen ve araştırmalar yapan özellikle Çinli, Japon ve Uzak Doğulu firmalar var. Çok büyük bir Çin firması Türkiye’ye fabrika kuruyor ve üretime başlayacak. Cep telefonuyla ilgili. Bunun gibi birçok kurulmak istenen fabrika var. Türkiye’de çok ciddi bir potansiyel var. İş gücü, mühendis, Türk insanı genç. Türkiye’den ürettiğiniz malı Avrupa’ya ulaştırmak diğer ülkelere göre çok kolay.”

TÜRKİYE YATIRIM ÜSSÜ

Sıcak paranın tartışıldığını ancak Türkiye’nin yatırım üssü olduğunu belirten Bulut, “Fabrikalar kuruluyor ve istihdam sağlayacak. Yurtdışı yayını takip ettim. Yurtdışı yayınlarda herkesin kafası karışık. ABD’de 10 yıllık faizleri geri çekilmeye başladı ama ne kadar sürecek? Önümüzdeki süreçte neyin değerli olacağı tartışılıyor. Euro, dolar, tarım arazisi, su... Hangisi değerli olur? Spekülasyonlar sönmeye başladı, sönüyor. Merkez Bankası başkanı toplantı yaptı. Bankacıların objektif görüşü Merkez Bankası başkanının çok ciddi anlamda kendilerini memnun ettiği ve konuya çok ciddi anlamda vakıf olduğu yönünde. TL varlıklar dolar bazında çok ucuz. Fonların büyük alımlara geçeceğini görebiliriz. Ciddi anlamda Türkiye’nin kısa vadede piyasalarda işini kolaylaştırıyor. Olağanüstü toplantı yapılacak diye başlık atıyorlar. Olağanüstü toplantı yapılmayacak. Normal toplantılar devam edecek. 15 Nisan’daki toplantı yapılana kadar ABD’deki faizin geri çekilmenin hızlandığını görürsek Türkiye’nin elinin güçlendiğini göreceğiz. Piyasalardaki sakinleşmenin artacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

‘DEDİKODULARLA UĞRAŞMAYALIM’

2023’e giderken atılması gereken önemli adımlar olduğunu vurgulayan Yiğit Bulut, “Dünya pandemi ile uğraşıyor. Türkiye de uğraşıyor. ABD üsleri çevremizde nasıl artıyor, ABD-Rusya arasındaki restleşme nerelere gidiyor. Dedikodularla uğraşmayalım. Basına bakıyorum bir bölümü sürekli spekülasyon yapıyor. Kabine değişikliği diye... Eski parlamenter sistemdeydi. Yeni sistemde çok daha hızlı işleyen sistemler var. Kabine değişikliği kararnameler yazılarak Resmi Gazete’ye gidiyor ve ertesi gün bakanlar görevine başlıyor. Bunlar Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin getirdiği yeni kurallar. Gayet normal her şey yolunda ilerliyor. Görevler gelir geçer. Kabine de değişebilir, kararname yazar gönderir, kabine değişmiştir. Gündüz de değiştiğini görürsünüz. Başbakan, Cumhurbaşkanı’ndan randevu ister, her yer canlı yayın aracıdır. Sonra geri döner, Cumhurbaşkanı çizmişse değiştirir. Eski sistem yok artık” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE RESMİNİ YANSITAN TABLO

Kongreden çıkan MKYK’ya herkesin çok dikkatli bakması gerektiğine vurgu yapan Yiğit Bulut, “Her bölgeden, her kesimden, her mezhepten seçilmiş ve Türkiye’nin resmi konmuş. Orada ciddi anlamda bütün Türkiye’nin resmini yansıtan bir tablo var ve Cumhurbaşkanımız yaptı ortaya koydu. Olumlu tabloyu tartışmakta daha fazla yarar var diyorum” diye konuştu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara