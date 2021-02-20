MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYiğit Bulut: Reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye
GeriEkonomi Yiğit Bulut: Reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 20.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yiğit Bulut: Reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yiğit Bulut: Reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut, 2018-2020 arasındaki dönemde pandemi riski ile kıyaslandığında reel olarak büyüyen tek ekonominin Türkiye olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut CNN Türk canlı yayınında Merkez Bankası’na yönelik iddialara yanıt verdi. Bulut, “Türkiye’nin hiçbir zaman satılabilir rezervi olmadı. Cumhuriyet tarihinde Türkiye 140 milyar dolar rezerv sattı diyenler, rezervin ne olduğunu bilmeyenler, rezervin her zaman brüt olanına bakılır bütün dünya piyasalarında” açıklamasında bulundu. Yiğit Bulut bazı çevrelerin manipülasyon yapmaya çalıştığını söyledi ve “Tamamen cehalet içinde bunu söylüyorlar. Çok üzülerek söylüyorum profesör titri olan bazı insanlar gerçeği bilmelerine rağmen TV’lere çıkıp bunu söylüyorlar” dedi.

FIRSATÇILIK VAR

Bulut salgın döneminde ekonomik verilere ilişkin de konuştu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut, “Ülkelerinin ekonomik göstergelerine baktığınız zaman Türkiye’nin büyümesine baktığınız zaman 2018-2020 arasındaki dönemde pandemi riski ile kıyasladığınızda pandemik riske göre reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye” ifadesinde bulundu. Dolardaki düşüşe rağmen gıda fiyatlarının yüksek olmasına da değinen Yiğit Bulut tüketicilere çağrıda bulundu ve “Ciddi anlamda bir fırsatçılık var. Müdahale ettiğiniz zaman da şunu söylüyorlar: ‘Hani serbest piyasa ekonomisiydi. Siz niye müdahale ediyorsunuz.’ Ben şunu söylemek istiyorum, her şeyi devlet yapamaz. Vatandaşın tüketim gücünü kullanması gerekiyor. Tüketimi kestiğiniz anda sizin gücünüz karşınızdakini eğitmeye yeter” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi