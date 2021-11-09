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YHT'lerle taşınan yolcu sayısı 60 milyona yaklaştı

#Yüksek Hızlı Tren#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Ankara
YHTlerle taşınan yolcu sayısı 60 milyona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerle (YHT) bugüne kadar taşınan yolcu sayısı 60 milyona yaklaştı.

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TCDD Taşımacılık AŞ'den edinilen bilgiye göre, Türkiye 2009'da hizmete aldığı Ankara-Eskişehir hattıyla YHT işletmeciliğine başladı ve bugün dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı YHT işleticisi konumuna geldi.

Ankara-Konya YHT Hattı 2011'de, Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatları da 2014'te faaliyete geçerken konforlu, hızlı, modern seyahat hizmetiyle doğrudan 7 ile ve ülke nüfusunun yüzde 33'üne (doğrudan ve dolaylı 13 il ve nüfusun yüzde 43'üne) ulaşıldı.

Geride kalan dönemde YHT hat uzunluğu 1213 kilometreye yükselirken bugüne kadar YHT konforu ve hızıyla yaklaşık 60 milyon seyahat gerçekleştirildi.

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YHT'lerle Ankara-Eskişehir hattında seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, Ankara-İstanbul hattında 8 saatten 4,5 saate, Ankara-Konya hattında 10 saat 30 dakikadan 1 saat 45 dakikaya, Konya-İstanbul hattında 11 saatten 4 saat 50 dakikaya düştü.

Bu aya kadar Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nda 18 milyon 744 bin, Ankara-Konya Hattı'nda 16 milyon 539 bin, Ankara-İstanbul Hattı'nda 17 milyon 635 bin, Konya-İstanbul Hattı'nda 6 milyon 301 bin olmak üzere toplam 59 milyon 215 bin yolcu seyahat etti.

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EKSPRES TREN SEFERLERİ 10 TEMMUZ'DA, HAFTA SONU İLAVE SEFERLER 22 EKİM'DE BAŞLADI

Ankara-İstanbul hattında 10 Temmuz itibarıyla ekspres YHT seferleri başladı. Ekspres tren sadece Eskişehir ve İstanbul-Pendik'te duruyor. Ekspres YHT ile yaklaşık 25 dakikalık zaman kazanıldı.
Açılışından bu yana 59,2 milyon yolcunun kullandığı YHT'lerde günlük ortalama 18 bin yolcu taşınırken bunun yarıdan fazlası Ankara-İstanbul hattında seyahat ediyor.

Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve İstanbul-Konya hattında günlük toplam 40 sefer yapılıyor ve özellikle hafta sonlarında seyahat talepleri düzenli artıyor.

Artan talepler doğrultusunda ilki 22 Ekim itibarıyla cuma, cumartesi ve pazar günleri Ankara-İstanbul-Ankara hattında olmak üzere ilave YHT seferi konuldu. Söz konusu seferlerle günlük 816 ilave koltuk kapasitesi sağlandı.

İlave seferlerde trenler, Ankara'dan saat 09.35'te kalkıp İstanbul/Söğütlüçeşme'ye saat 14.15'te varırken İstanbul/Söğütlüçeşme'den saat 15.25'te kalkıp, Ankara'ya saat 20.24'te ulaşıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yüksek Hızlı Tren#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Ankara

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