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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

YHT seferleri başladı

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YHT seferleri başladı
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Normalleşme sürecinde yüksek hızlı tren (YHT) seferleri başladı.

İlk treni, Ankara YHT Gar’dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uğurladı. Karaismailoğlu, bilet fiyatlarında herhangi bir artış olmayacağını söyledi. Ankara YHT Gar’ında TCDD yetkilileri ile birlikte İstanbul’a hareket eden ilk YHT trenini uğurlayan ve yolcularla da sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, trenlerin yüzde 50 kapasiteyle çalışacağını belirterek, şunları söyledi: “Normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha atıyoruz. Yeniden başlatılan YHT’nin seferleri, Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 sefer olacak. Trenleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek seyrek oturma düzeniyle yolcuların yan koltuklarını boş bırakarak yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracağız.”

FİYAT ARTIŞI YOK

Bu nedenle 411 yolcu kapasiteli CAF tipi setlerde 185, 483 kapasiteli Siemens tipi setlerde ise 213 yolcuya hizmet verileceğini kaydeden Karaismailoğlu, “Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir. Cumhurbaşkanımızın da her seferinde vurguladığı gibi maske, mesafe ve temizlik ‘yeni normal’in vazgeçilmezleri. Bu nedenle de tüm gar, istasyon ve trenlerimizde maske takılması zorunlu olacak. YHT ile seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızdan bilet alabilmek için geçerli HES Kodu ve seyahat izin belgesi istenecek. Vatandaşlarımız HES Kodlarını Sağlık Bakanlığımızın mobil uygulamasından ya da SMS ile alacaklar. HES kodunun geçerli olduğu tespit edildiğinde ise bilet satışı yapılabilecek. Giriş-çıkış yasağı bulunan illerimize seyahat için verilen ‘Seyahat İzin Belgesi’ ise trene binişte görevlilerimiz tarafından kontrol edilecek. Trenlerde COVID-19 riskine karşı yemek ve büfe hizmeti verilmeyecek” diye konuştu.

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