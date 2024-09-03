‘Yetkisiz’ galeri kalmayacak

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‘80 BİN YETKİLİ SATICI VAR’

Konuyla ilgili Hürriyet’e açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Ertemel, “Yetki belgesine erişimde işyeri açma ruhsatı zorunluluğu, bu işi yapan meslektaşlarımız için yetki belgesinde erişimde problemler yaratıyordu. Türkiye’de bu işi meslek edinen 80 bin satıcı bulunuyor. Bu satıcıların yaklaşık 40 bin adedinde yetki belgesi bulunurken yaklaşık 40 bini işini yıllardır geçici belgeyle iş yapabiliyor ve araç satışı için yapılan özel siteler haricinde yetki belgesi alamıyorlardı. Şimdi buradaki mağduriyet giderilmiş olacak ve bu 40 bin ikinci el araç satıcısı yetki belgelerini alabilecekler” dedi.

Uzun süredir yetki belgesi bekleyen ikinci el araç satıcılarının belgesini almasının ardından koşulların zorlaştırılabileceğini belirten Ertemel, “Bir sonraki aşamada çeşitli kriterler getirilecek. Zorlaştırılacak şartlarla her önüne gelen yetki belgesi alıp araç satamayacak. Bu işi gerçekten meslek olarak yapanlar belgelendirilmiş olacak” ifadelerini kullandı.

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‘KAYITDIŞI İÇİN ÖNEMLİ ADIM’

Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Bakşi ise şöyle konuştu: “Ticaret Bakanlığı kayıtdışı ticaretin önüne geçmek, merdiven altı diye ifade edilen ticaretleri durdurmak için yetki belgesi alma şartlarının içerisinden ‘İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olma’ şartının kaldırarak, bu mesleği yapmak isteyenlerin yetki belgelerine ulaşmasını kolaylaştırdı. Yetki belgesiz ticari faaliyetler yasaklandı. Kayıt altına alınan işletmelerle birlikte kayıtdışı ticaret ile mücadelede büyük bir adım atılmış oldu.”

MERDİVEN ALTI GALERİLER ÇOĞALACAK MI

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı şartının kaldırılmasından sonra bina altlarında galerilerin çoğalacağı görüşünün doğru olmadığını belirten Ertemel, “Düzenlemeden ‘artık her apartman altında showroom açılacak’ anlamını çıkarmak doğru değil. İşyeri açma ruhsatı zaten belediyeler tarafından veriliyordu, sadece yetki belgesi alınabilmesi için gerekli olan şartlar arasından kaldırıldı. Ticari faaliyetlerini sürdürmek isteyen firmaların işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı zorunluluğu devam ediyor ki bunun için de şartlar belli. Burada önemli olan konu, yönetmelik ile artık herkes motorlu araç alım ve satımı yapamayacak. Yetki belgesiz ticari faaliyetler bakanlıkça denetlenecek, bu tarz faaliyetlerde bulunanlar için cezai yaptırımlar uygulanacak” dedi.