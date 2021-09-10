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Ekonomi
Haber Giriş: 10.09.2021 - 08:33 | Son Güncelleme:

Yetkili isimden flaş Bitcoin yorumu

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Yetkili isimden flaş Bitcoin yorumu

Meksika Merkez Bankası Başkanı Alejandro Diaz de Leon, Bitcoin'i bir para birimi olarak görmediğini aktardı. Leon Bİtcoin'in yüksek riskli bi yatırım aracı olduğunu söyledi.

Meksika Merkez Bankası Başkanı Alejandro Diaz de Leon, Bitcoin'i bir para birimi ya da bir değişim aracı olarak görmediğini ifade etti.

Bitcoin'in değer gösterme kabiliyetinin zayıf olduğunu belirten Başkan, Bitcoin'in yüksek riskli bir yatırım olduğunu söyledi.

Bitcoin bu hafta içi 52 bin dolar seviyesinden çok sert gerileyerek 42 bin dolara kadar çekilmiş ve daha sonra 46-47 bin dolar bandında dengelenmişti.

Diaz de Leon, Bitcoin'i bir para biriminden çok değerli metallere benzettiğini de aktardı. "İnsanlar alım güçlerini kaybetmek istemezler. Günden güne yüzde 10 değişiklik gösteren bir alım gücü istenmez. Alım gücü konusunda volatilite istenen bir durum değil" şeklinde konuştu.

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