Yeşile komşu konutlar değerleniyor

Pandemi sürecinde tüketicilerin konuttan beklentileri değişti. Evde geçirilen süre artınca balkon, teras ve bahçe gibi alanların önemi daha net anlaşıldı, parklara yeşil alanlara komşu konutlar daha çok tercih edilir hale geldi. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren DAP Yapı, konut piyasasında yaşanan bu değişime ilişkin bir açıklama yaptı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre bahçeli evlere talep yüzde 228, balkonlu evlere yüzde 100’e yakın ölçüde artmış durumda. Sadece İstanbul’da değil, dünyanın önemli metropollerinde de parka, koruya yakın konutların yatırımcının yeni gözdesi olduğu belirtildi.

EKONOMİK KAZANÇ

Dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık firmalarından Knight Frank’in ‘Living By Park 2020’ raporuna göre, gayrimenkul yatırımcılarının lüksten beklentilerinin dünyanın her yerinde değiştiğine dikkat çekilen açıklamada, yeni lüks kriterlerinde orman ve koru kavramının öne çıktığı belirtildi. Üstelik bu beklentinin sadece yaşam kalitesi olarak değil, aynı zamanda ekonomik kazanç olarak da kendini hissettirdiği vurgulanırken şu bilgilere yer verildi “Gerek Knight Frank 2020 The Wealth Report, gerekse Dünya Şehirleri Kültür Forumu’na (World Cities Culture Forum) göre yeşil alana, parklara ve koruya komşu olan konutlarda fiyat artış potansiyeli kentteki diğer konutlara göre yüzde 47 daha fazla. Bu artış potansiyelinin İstanbul’da ise yüzde 200’ü aştığı tahmin ediliyor.”

NİŞANTAŞI’NDA 5 KRİTER

DAP Yapı değişen bu beklentileri analiz ederek tasarladığı yeni projesini Nişantaşı’nda hayata geçiriyor. Ön talep toplama döneminin ardından resmi olarak satışına başlanan ‘Nişantaşı Koru’ projesi, lokasyon olarak Amerikan Hastanesi ile Ihlamur Kasrı arasında konumlanıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada proje için şu bilgiler paylaşıldı: “Sanatın, modanın ve lüksün merkezi konumunda olan Nişantaşı’nda, dev koru alanına komşu projede ‘yeni lüks’ kavramını tanımlamak için oluşturulan 5 kriter şunlar:

1) Nişantaşı Koru projesi, şehrin merkezinde dünyaca ünlü ve köklü bir semtte yer alıyor. Proje, dünyanın önde gelen lüks ve prestijli markalarının yer aldığı Abdi İpekçi Caddesi’ne 650 metre, City’s Alışveriş Merkezi’ne ise 300 metre mesafede bulunuyor. Uluslararası gayrimenkul firması Cushman&Wakefield’in 65 ülkenin 330 alışveriş caddesini sıraladığı araştırmada ilk 10’da yer alan Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi, San Francisco’daki Union Square ve New York’taki 5. Cadde’yle aynı kategoride yer alıyor.





2) Projedeki konutlara sınırlı sayıda kişi sahibi olacak. 25 dönüm arazi üzerinde koruya komşu 160 konut bulunuyor.

3) Lüks tekne mantığıyla tasarlanan projede kişiye özel konut seçenekleri var. Yüksek tavanlar, geniş teras ve bahçeler, geniş salonlar odalar ve mutfaklar tasarlandı. Bahçe villa ve teras villa konsepti ile daire büyüklüğünde teraslara yer verilirken, teraslarda havuzlar da kullanıldı.

4) Proje miras gibi babadan oğula geçecek, bulunduğu şehre değer katacak kıymetli bir sanat eseri niteliğinde.

5) Son kriter ise ‘sağlıklı ev’ özellikleri. DAP Yapı, pandemi süreciyle birlikte, Çekmeköy’de 58 bin 300 ve Nişantaşı’nda 18 bin kişiden görüş alarak ‘sağlıklı ev’ konseptini geliştirdi. Sağlıklı ev konseptinin ilkini, Çekmeköy Ormanköy projesiyle hayata geçiren şirket, aynı konsepti Nişantaşı’na taşıdı.”

KIYMETLİ YATIRIM ÜRÜNÜ



Mimarisi ve tasarımı ile yıllar boyunca değer kazanacak bir proje geliştirdiklerini belirten DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Lüksün ötesinde bir yaşam hayal eden insanlar, her zaman park, yeşil alanlar ve koruya komşu konumda bulunan gayrimenkulleri hem yaşamak hem de nadir bulunan bir daire olduğu için yatırım yapmak için tercih etmişlerdir. Bu nedenle dünyanın hemen hemen her yerinde park ve koruya komşu daireler her zaman mücevher gibi az bulunan kıymetli yatırım ürünleri olmuştur. Pandeminin etkisi ile uzun süre evlerde karantina dönemi geçiren kitleler, artık hayatlarının kıymetini çok daha iyi biliyor ve yeşil bir doğanın içinde yaşama şansı yok ise şehir merkezindeki yeşil alanı bol park ve koru alanlarına yöneliyor. Londra ve New York gibi yıllık konut fiyat artışlarının yüzde 5 yükseldiği dönemler bile yabancı ekonomistler tarafından ‘sert fiyat artışı’ şeklinde yorumlanıyor. New York’da park ve koruya komşu dairelere ilgi yüzde 63 oranında artış gösterirken Londra’da bu oran yüzde 75’e kadar artış gösteriyor. İstanbul’da ise bu artışın bazı bölgelerde yüzde 200’ü aştığı tahmin ediliyor. Tüm bu veriler pandemi sonrası zaten hep ihtiyacımız olan doğaya komşu yaşamanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor” dedi.

‘İHTİYACI GÖRDÜK’

Projeleri hakkında bilgi veren Yılmaz, “DAP Yapı olarak bu ihtiyacı görüp, Nişantaşı Koru projesiyle nesilden nesile miras olarak bırakılan, dünyada parmakla gösterilecek ve yıllar boyunca değerini koruyacak bir eser geliştirdik. Proje bittikten sonra Nişantaşı’na gelen insanlar, bu projeyi de gezip görmek isteyecek. DAP Yapı’nın yenilikçi vizyonuyla Emlak Konut güvencesinin birleşimi olan bu proje; iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul’umuzun gözbebeği Nişantaşı’nda, 50 yıl sonra bile değerine değer katacak mücevher kadar kıymetli bir eser olacak” ifadelerini kullandı.

