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Yeşil seferberlik

#Sabancı Topluluğu#İklim#Ağaç
Yeşil seferberlik

Sabancı Topluluğu ağaç dikimi, okul tamiri ve toprak yenileme gibi alanlarda 10 ilde 30 farklı başlıkta toplum için çalışacağını açıkladı. 29 Ekim’de başlayacak çalışma 10 Kasım’a kadar sürecek. Sabancı CEO’su Cenk Alper “Bu yıl cumhuriyeti kutlamak için elimize sadece bayrak değil; kazma, kürek, fidan alacağız” dedi.

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Sabancı Topluluğu, bu yaz orman yangınlarının ilk başladığı nokta olan Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Köyü’nde seferberlik ilan etti. Bu kapsamda 60 bin çalışan ve topluluk paydaşları 29 Ekim’den başlayarak 10 Kasım’a kadar ağaç dikimi, okul tamiri, toprak yenileme gibi 10 ilde 30 farklı başlıkta toplum için çalışacak. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Bugün, başını duman almış bir dağda buluştuk. Bugün Sabancı Cumhuriyet Seferberliğini ilan ediyoruz. Tüm çalışanlarla Türkiye’nin dört bir yanında toprağa, havaya, ağaca sahip çıkacağız. Bu yıl cumhuriyeti kutlamak için elimize sadece bayrak değil; kazma, kürek, fidan alacağız” dedi.

Cenk Alper’in ilan ettiği seferberlik kapsamında tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak çevre etkinlikleri düzenlenecek. Seferberlik, Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 10 ilde gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası Cenk Alper, Sabancı Topluluk yöneticileri ve Sabancı Gönüllüsü’yle birlikte yangında kül olan yerleri yeniden yeşertmek için fidan dikti, toprak canlandırma çalışması yaptı.

60 BİN ÇALIŞAN SAHADA

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‘Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin felsefesini anlatırken Yaşar Kemal’in “İnsan dünyada yüreği kadar yaşar” sözünü hatırlatan Cenk Alper, 60 binden fazla Sabancı çalışanının toplum için yüreğini ortaya koyduğunu ifade etti. Konuşmasında sık sık duygulanan Alper, şöyle konuştu: “Seferberlik kapsamında cumhuriyetin ilanı olan 29 Ekim’de işe başlayıp Ata’nın ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’a kadar 12 gün boyunca 30 noktada 30 farklı faaliyet konusunda çalışacağız. Atamızı çalışarak anacağız. 60 bin çalışanımızla sahada olacağız.. Cumhuriyet bu memleketin her bir ağacına, toprağına, fidanına sahip çıkmaktır.”

SABANCI’NIN % 97’Sİ AŞILI

PANDEMİDE tüm dünya, ülke ve topluluk olarak sağlığın, sürdürülebilirliğin öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Cenk Alper, bu süreçte de sahada çalışmalara imza attıklarını ifade etti. Alper, “60 bin çalışanımızın yüzde 97’si aşılanmış durumda. Pandemide de hassasiyet gösterdik, sürdürülebilirliği ön planda tuttuk” diye konuştu. Tabiat hastayken bireylerin sağlıklı olamayacağına dikkat çeken Alper, “Stratejik önceliklerimizin kalbine sürdürülebilirliği koyduk. Liderlik planladığımız beş stratejik öncelikten biri de sürdürülebilirlik. Endonezya’da fabrikaların etrafındaki evleri yeniliyor, Tayland’da ağaç dikiyoruz. İçimizi yakan yangınlarda 1 milyon fidan sözü verdik. Sözümüzü yerine getiriyoruz” diye konuştu.

İKLİM ACİL DURUMDA

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CENK Alper konuşmasında iklim krizine de dikkat çekti. “25-30 yıl önce iklim krizini dillendirmeye başladık, bugün artık iklim acil durumu diyoruz. 2030’a kadar karbon salımını yarıya indirmezsek hepimiz için felaket olacak. Dünyadaki yangın, sel olaylarından bunun etkilerini görüyoruz” diyen Alper, insanoğlunun artık haddini bilmesi gerektiğini vurguladı. Alper, şöyle devam etti: “Sanki doğaya savaş açmışız. Kazanırsak hep birlikte kaybedeceğiz. Bir an önce bu savaştan vazgeçmeliyiz. Bunun için savaşmalıyız. Çünkü tek gerçek sürdürülebilirlik. Doğanın, toplumun, üretimin sürdürülebilirliği.”

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#Sabancı Topluluğu#İklim#Ağaç

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