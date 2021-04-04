Yeşil sahaların devleri hisse senedi piyasalarında toparlanma eğilimine girdi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, martta hisse senedi piyasalarında Olympique Lyonnais, SS Lazio, SL Benfica ve AFC Ajax, yatırımcısına kazandırırken, Borussia Dortmund, Juventus ve Manchester United kaybettirdi.

Olympique Lyonnais'in hisseleri mart ayında yüzde 10,3 arttı. Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) zirve mücadelesine devam eden Olympique Lyonnais'in yeşil sahalardaki başarılı performansı hisselerine de yansıdı.

İtalyan ekibi SS Lazio'nun hisseleri geçen ay yüzde 2,5 değer kazandı. Teknik Direktör Simone İnzaghi'nin takımdaki görevine devam edebileceğine yönelik beklentiler SS Lazio'nun hisselerini olumlu etkiledi.

Basında futbolcu Diego Costa'yla anlaşma imzaladığına dair haberlerin yer aldığı Portekiz ekibi SL Benfica martta yatırımcısına yüzde 1,3, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) zirvede bulunan AFC Ajax da yüzde 1 kazandırdı.

MANCHESTER UNİTED'IN HİSSELERİ MARTTA YÜZDE 16,6 DEĞER KAYBETTİ

Alman ekibi Borussia Dortmund'un hisseleri martta yüzde 1,5 değer kaybetti. Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) şampiyonuk yarışından uzak bir performans sergiliyor.

Diğer bir İtalyan ekibi Juventus'un hisseleri, geçen ay yüzde 5,2 düşerken, analistler, Juventus'un İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluk yarışında geriye düşmesi ve Teknik Direktör Andrea Pirlo ile sıkıntılar yaşadığına dair haberlerin kulübün hisse performansını olumsuz etkilediğini söyledi.

İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri bu dönemde yüzde 16,6 değer kaybetti. Manchester United'ın sahibi Glazer ailesinin kulüpteki hisselerinden 96 milyon dolarlık bölümünü sattığına dair haberler, hisse performansını etkileyen önemli bir faktör oldu.

KULÜPLER, YILBAŞINA GÖRE KÖTÜ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, hisse senedi piyasalarında yılbaşına göre kötü bir performans sergiledi.

Bu dönemde Olympique Lyonnais'in hisseleri yüzde 8,8 ve SS Lazio'nun hisseleri 2,8 artarken, Borussia Dortmund yüzde 0,2, AFC Ajax yüzde 1,7, Juventus yüzde 3,7, Manchester United yüzde 6 ve SL Benfica yatırımcısına yüzde 9,2 kaybettirdi.

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