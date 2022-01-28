‘Yeşil’ projeye AB’den destek

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YEŞİM’de Ar-Ge kültürünün son derece köklü bir gelenek olarak uzun yıllardır başarıyla sürdürüldüğünü ifade eden Yeşim Kumaş Operasyonları VP Kerim Bayram, 1999 yılında kendi Ar-Ge departmanları ile yola çıktıklarını ve 2017 yılında da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış bir Ar-Ge Merkezine sahip olduklarını belirtti. Firma bünyesinde Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla üretimden bağımsız araştırma ve proje odaklı çalışmalarına devam eden Merkezin müşteri beklentileri doğrultusunda her yıl yüzlerce kumaş çalışması gerçekleştirdiğini dile getiren Bayram, Merkez bünyesinde geliştirilen her bir fikrin değere dönüştüğünün altını çizdi.

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3 TESİSTEN BİRİ OLACAK

Yeşim Ar-Ge merkezinin dahil olduğu SUSAAN (Sustainable Antimicrobial and Antiviral Nanocoating) Projesi ile Horizon Europe çerçeve programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından hibe desteği almaya hak kazandığını belirten Bayram, “Programa ilk kez başvurmamıza rağmen projenin elde ettiği yüksek skorla Avrupa Komisyonu’ndan ilk desteğimizi alma şansı bulduk. Projedeki tek tekstil üreticisi konumundaki firma olarak, projenin 15 üzerinden 14 puan almasının mutluluğunu yaşadık. Avrupa’nın 7 ülkesinde 14 ortakla yürütülecek proje, tekstiller ve yüksek yoğunlukla kullanılan plastik ve metal nesneler için yeni sürdürülebilir antiviral ve antimikrobiyal kaplamaların geliştirilmesine odaklanıyor. Yeşim adına Ar-Ge Uzman Mühendisimiz Tuğçe Köroğlu Yatıkçı’nın yürüttüğü projenin diğer ortaklarının geliştireceği antimikrobiyal malzemelerin kullanılacağı 3 pilot tesisten biri de Yeşim olacak” dedi.

İNOVASYON VURGUSU

Kerim Bayram, Yeşim’de yapılan inovatif Ar-Ge çalışmalarının tek bir alan ve kayıt altında proje kültürü ile birleştirilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine olanak sağlanması ve böylece ihracat kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğine işaret ederek, “Tekstil sektöründe kendisini global bir firma olarak konumlandıran Yeşim’in bugünlere gelmesini sağlayan faktörler arasında inovatif bir firma olması da yatıyor. Sürekli kendini yenileyen, sektördeki trendleri yakından takip eden ve bunlara uyum için gereken üretim ve yönetim esnekliğine sahip olan Yeşim, sektörün önde gelen inovatif firmaları arasında yerini almış durumda” dedi.

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CİRODA AR-GE’NİN PAYI %1.5

2021 yılı sonu itibarı ile Yeşim Ar-Ge çalışmalarının Grubun genel cirosundan aldığı payın yüzde yüzde 1.5 oranında olduğunu vurgulayan Bayram, “Küresel piyasalara katma değerli, yenilikçi ürünler sunmak ve etkin, sürdürülebilir çalışmalara imza atmak adına firma bünyesinde iki ayrı binada hizmet veren Yeşim Ar-Ge Merkezi’nde yine 2021 yıl sonu itibarı ile 30 personel görev yapıyor. Merkezimizin çalışanları arasında 1 doktora öğrencisi, 4 yüksek lisans, 15 lisans, 9 ön lisans, 2 de lise mezunu personel bulunuyor” şeklinde konuştu. Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ar-Ge vizyonumuzun ışığında attığımız adımların firmamızın üretim yetkinliğini artırdığını ve doğal olarak yıllık ciromuza da önemli katkı sağladığını söyleyebiliriz. Ar-Ge’mizde 2021 yılında 7’si bir önceki yıl başlatılan toplam 8 adet proje tamamlandı. Yıl içinde başlatılan proje sayısı da 10’u buldu. Bunların 2’si sürdürülebilirlik, 2’si inovatif kumaş geliştirme, 2’si baskı tasarım, 4’ü akıllı tekstiller, nanoteknoloji ve dijital dönüşüm teknolojileri alanında.”