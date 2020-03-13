Yeşil projeler kazanıyor

Sanayi kuruluşlarının çevresel konularda yapacakları çalışmalar sürdürülebilir kalkınma için anahtar rol oynuyor. Sanayide yeşil büyüme, doğa varlıklarının yaşam döngüsüne zarar vermeden, çevre gerekliliklerinin tam olarak gerçekleştirilmesi ve ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi anlamını taşıyor. İşletmeler çevresel, toplumsal ve etik değerleri de dikkate alan bir vizyon benimsemeleri her geçen gün önem arz ediyor. Bu açıdan değerlendirildiği zaman BOSİAD tarafından ülkemizde sanayinin önemli merkezlerinden biri olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi kuruluşları çapında düzenlenen BOSİAD Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması bu vizyon doğrultusunda çalışan işletmeler için teşvik edici örnek bir yarışmadır. Yarışma başvuran işletmeler için kendilerinin de hangi noktada olduklarını görme olanağı verirken aynı zamanda şehrimize de değerli yeşil projeler kazandırıyor.

Bu önemli yarışmada Beyçelik Gestamp olarak 2015 ve 2018 yıllarında iki defa, otomotiv grubumuzdaki diğer şirketimiz Çelikform Gestamp ile 2019 yılında bir defa olmak üzere toplamda üç defa İzin-Lisans Muafiyeti olan firmalar kategorisinde ödül almanın gurunu yaşadık. Beyçelik Gestamp, üretim ve hizmet faaliyetlerinde, sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde proaktif çevre yönetim sistemleri uygulamaya ve geliştirmeye devam edecektir. Firmamız Atık Yönetimi, Atıksu Yönetimi, Kimyasal Yönetimi, Hava Emisyon Yönetimi, Çevre Eğitimleri, Sosyal Sorumluluk ve Çevresel Farkındalık faaliyetleri ile çevreye duyarlılığını sürdürmekte olup, 2020 yılında; israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla hayata geçirilen Sıfır Atık Sistemi’ni uygulamaya başlayacaktır.