‘Yeşil pasaporta güveni sarsamayız’

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Son günlerde Yeşil Pasaport konusunda birçok meslek grubunun dâhil olduğu bir düzenlemeye ilişkin Bakan Bolat’a konuyla ilgili iş insanlarının yeşil pasaport talebini dile getiren Hacısüleyman, “Son dönemde artan vize sıkıntıları iş dünyasını zor durumda bırakıyor, bu konuda iş insanlarına öncelik verilmesini istiyoruz” dedi. Bakan Bolat, “Sosyal medya dezenformasyonu ile Yeşil Pasaport uygulamasına dahil edildiği iddia edilen meslek grupları oldu. Fakat bu tamamen yanlış bir bilgi, uygulamayı genişletmiyoruz, Yeşil Pasaporta olan güveni sarsamayız” diye konuştu.

KREDİ KARTI TALEBİ

ATSO meslek komitelerinin Yönetim Kurulu’na ilettiği, içerisinde sorun ve çözüm önerilerinin detayları bulunan dosya hakkında bilgi veren Hacısüleyman, “Dosyamızda, kredi kartı harcamalarına getirilen kısıtlardan kurumsal kredi kartlarının muaf tutulması, ihracat bedellerinin yüzde 30’unun TCMB’ye satış zorunluluğunun esnetilmesi, vize sorunu, yeşil pasaport alımının kolaylaştırılması, fuar ve pazar araştırması desteklerinin artırılması, berber-kuaför ve güzellik salonlarının çalışma gün ve saatleri, fiyat etiketlerine yönelik sorunlar, AVM’lerin yarattığı haksız rekabet gibi başlıkların olduğu 23 başlıkta sorun ve çözüm önerimiz yer alıyor. Artık yavaşlamanın daha ciddi sorunlara dönüşmemesi için son kavşaktayız. Yakın zamanda bu gidişatta değişiklik yapacak önlemler alınmazsa çok daha ciddi yan etkiler görmeye başlayacağız” dedi.

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BERBER SORUNU MASADA

1 Temmuz 2024 tarihinde alınan kararla, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması konusunda sektörden gelen yoğun bir şikâyet olduğunu ifade eden Hacısüleyman, “Üyelerimizin, vatandaşlarımızın ve ülkemize gelen turistlerin mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, bakanlık tarafından alınan kararın kaldırılmasını talep ediyoruz. Bunun mümkün olmaması durumunda i Antalya’nın bu uygulamadan muaf tutulması konusunda desteklerinizi istiyoruz” dedi.

Çözüme yönelik çalıştıklarını ifade eden Bolat, “Çok kısa bir sürede sorunun çözümüne hep birlikte şahit olacaksınız. Her ilimizin kendi özelinde dinamikleri olduğunu uygulamada gördük, bu da bize bir tecrübe oldu” açıklamasında bulundu.