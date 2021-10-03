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‘Yeşil mutabakatta geç kalmamalıyız’

#Avrupa Yeşil Mutabakatı#Nurettin Özdebir#Karbon
‘Yeşil mutabakatta geç kalmamalıyız’

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) her yıl düzenlediği Meslek Komiteleri toplantısının ana gündemini Avrupa Yeşil Mutabakatı oluşturdu.

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ASO Başkanı Nurettin Özdebir, karbon ayak izini nötrlemeyen sanayicinin yakın gelecekte AB ülkelerine ihracat yapabilmek için ağır karbon vergileri ödemek zorunda kalacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de ilk defa bir toplantıda ortaya çıkan karbon ayak izini silerek, örnek olmaya çalıştık. Bu sıfırlama sertifikalandırılarak, tüm dünyaya duyurulacak. İnsanoğlunun her hareketinin bir maliyeti var. İnsan hırsını doğa artık taşıyamaz hale geldi. Yangınlar, sel felaketleri bu yüzden. Yeşil Mutabakat konusunda bizim de geç kalmadan harekete geçmemiz gerekiyor. Mutabakat sadece bir çevre stratejisi olarak algılanmamalı, bizi de yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemi ve dönüşümü olduğu unutulmamalı.”

HIZLI DÖNÜŞÜM

Sınırda karbon uygulamalarının sanayinin önünde bir engel gibi gözükse de, sürece hızlı bir adaptasyonla yeni fırsatlar olarak da bakılabileceğini dile getiren Özdebir, “Birçok sektörde AB Yeşil Mutabakatının ortaya koyduğu düzenlemeleri ivedi bir şekilde yerine getirip, rekabette geri kalmamak için hızlı bir dönüşüme girerek, gerekli adımların ivedi bir şekilde atılması gerekmektedir. Son dönemde ivme kazanan ihracatta, sürdürülebilirliğin devamı açısından, bu mutabakata uyum sürecinin, çok kritik bir öneme sahip olduğu da unutulmamalıdır” dedi.

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5 MİLYAR EURO CEZA

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Altuğ, AB’ye ihracat yapanların gelecekte sınırda karbon vergisine takılacağını yineledi. Altuğ, ihracatının yüzde 43’ünü Avrupa’ya yapan Türkiye’nin gerekli dönüşümü yapmadığı takdirde 4-5 milyar Euro’luk cezalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Sanayicilerin sorularını yanıtlayan Çevre Danışmanı Özge Kepenek Bozkırlıoğlu da sınırda karbon vergisinin daha şimdiden 25-30 dolarlardan 61 dolar seviyesine yükseldiğine dikkat çekerek, uygulamanın 2023’te devreye alınacağını söyledi.

YENİ HİKÂYE YAZMALIYIZ

Pandemi sonrasında dünyanın ekonomik düzeninin de değiştiğine dikkat çeken Özdebir, Türkiye’nin yeni bir hikaye yazması gerektiğini söyledi. Özdebir, “Özellikle üretimde dışa bağımlılığı azaltmak için ara ve sermaye mal üretimine katkı sağlayacak teşvik sisteminin devreye girmesi gerekmektedir. 2022 yılında yazmamız gereken yeni büyüme hikâyemizin en önemli unsurları teknolojik dönüşümü sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmak ve verimliliğimizi artırmak olmalıdır. Değeri oluşturan tüm halkaların yurtiçinde üretilmesi temel politika tercihimiz olmalı” şeklinde konuştu.

2 GÜNDE SALINAN KARBON 1 YILDA NÖTRLENECEK

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Ankaralı 150 sanayici Antalya’da Avrupa Yeşil Mutabakata hazırlık için iki gün süren toplantı yaptı. Uçak, arabayla ulaşım, enerji tüketimi, konaklama, kitapçıkların basımı gibi kalemlerde bu toplantı için atmosfere 126 ton karbondioksit salındığı hesaplandı. Bu salımı sıfırlamak için Ankara’da 2.Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Camiine 200 bin dolarlık güneş paneli takılması kararı alındı. Böylece bir yıl süresince caminin ve OSB idare binasının elektrik ve ısınma ihtiyacı doğalgaz yerine güneşten karşılanarak 126 tonluk karbon salımı nötrlenmiş, bir diğer ifadeyle karbon ayak izi silinmiş olacak.

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#Avrupa Yeşil Mutabakatı#Nurettin Özdebir#Karbon