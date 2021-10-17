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‘Yeşil modaya yön veriyoruz’

#Kiğılı#Yeşil Moda#Hilal Suerdem
‘Yeşil modaya yön veriyoruz’

Kiğılı’nın, üretim süreçlerini çevreye duyarlı üretim anlayışıyla yeniden ele aldığını ve geri dönüşümü üretime kazandırdığını dile getiren Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem “Yeşil moda önceliğinde, sektörün çevre etkilerini azaltmayı hedefliyoruz. Üretim süreçlerine doğal ve geri dönüştürülebilir hammaddeleri dahil ediyoruz. Geri dönüşümü odak noktasına alarak yeşil modaya yön veriyoruz” dedi.

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GERİ dönüşümü odak noktasına alarak, sektördeki yeşil modaya yön verdiklerini ifade eden Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “Bu anlayışla yenilenebilir koleksiyon hazırladık, dönüştürülmüş ipliklerle gömlek ve örme gurubu atıklarından mont ürettik. Çevresel ve sektörel atıkları en aza indirerek sektörün ayak izini azaltmaya odaklanıyoruz. Yeşil moda anlayışıyla üretiminin ana prensibine; doğal kaynaklı lifleri, geri dönüştürülmüş malzemeleri ve üretim atıklarını alıyoruz. Hammadde, tüketiminin azaltılması, atıkların yeniden kullanılması, enerji tüketiminin minimuma indirilmesi adına çok önemli bir rol üstlenen ‘geri dönüşüm’ü odak noktamıza aldık.

Kiğılı olarak, sektörümüz adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyor ve sürdürülebilir bir gelecek için atık değerlendirme konusunda, üretim esnasında çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayacak çalışmalara öncelik veriyoruz. Toplumsal ve çevresel sorumluluk bilincimizle tekstil endüstrisine çevresel boyutta yeni bir bakış kazandırıyoruz. Yenilikçi ve sürdürülebilir ürünlerimizle dünyaya karşı görevimizi yerine getirirken Türkiye ekonomisinin ekolojik ve çevresel sürdürülebilirliğini gözetiyoruz” dedi.

RAHAT GİYİM KAPSÜLÜ

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Hilal Suerdem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kiğılı olarak kaynak verimli modelleri benimsedik. Yeşil moda anlayışla hayat verdiğimiz rahat giyim kapsül koleksiyonunu, çevreci çalışmalarının ilk meyvesi olarak görüyoruz. Koleksiyonda yer alan ürünlerde bitkilerin kabuk, kök ve yaprak özlerinden elde edilen, yüzde 100 doğal boyar maddeleri kullanıyoruz. Böylece üretim aşamasında ve ürünün kullanım sırasında doğaya olumsuz etkisini en aza indiriyoruz. İnsan sağlığı için en doğru boya ve kumaşları kullanarak doğal ve benzersiz bir giyim deneyimi yaşatıyoruz.”

EKOLOJİK FAYDA

Üretim sırasında kullanılan su miktarını azaltmak için pamuğa göre 20 kat daha az su ile tüketen kenevir lifini tasarımlarına kazandırdıklarını kaydeden Suerdem, “Doğal kaynaklı liflerle ekolojik fayda elde ediyoruz. Üstün performans özellikleri sunan ‘sorona’ esaslı kumaşlardan kir tutmayan pantolon ürettik. Pantolon üretimine kahve liflerini de dahil etme çalışmalarını başlattık. Kiğılı olarak Türkiye’de ilk kez teri ve kokuyu önleyen gümüş garnili gömlek üretme hedefiyle yola çıkarken geri dönüştürülmüş ipliklerle Recycle gömlek ve yaz sezonu örme grubu atıklarından dolgu elyaflı mont üreterek sektör atıklarının azaltılmasına da öncülük ediyoruz” diye konuştu.

KURUM KÜLTÜRÜ HALİNE GELDİ

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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK kapsamında yapılan çalışmaların her adımından, sebep ve sonuçlarından çalışanları bilgilendirdiklerini belirten Hilal Suerdem, yapılan eğitimlerin de desteği ile uygulamaların çalışanlar tarafından da benimsendiğini, çevreye duyarlı üretim ve sürdürülebilirlik anlayışının kurum kültürü haline geldiğini söyledi.

‘Yeşil modaya yön veriyoruz’

MAĞAZALARDA KULLANILAN ENERJİ YÜZDE 50 AZALDI

‘GELECEĞİ aydınlatmak için, gereksizse söndür!’ kampanyasını da başlattıklarını hatırlatan Hilal Suerdem, “Genel müdürlük ve mağazalardaki ışıkları belirli saatlerde söndürüyoruz. Şirketimiz, Türkiye genelindeki tüm mağazalarında uygulanan bu çalışma ile sadece 4 günde 60 hanenin bir aylık enerji kullanımı kadar tasarruf etti ve mağazaların enerji kullanım oranını yüzde 50 oranında azalttı. Nakliye sırasında kullanılan ambalajları, Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlıyoruz. Üretim atıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen mevzuatlara uygun düzenliyoruz. Atıkları ayrıştırıp uygun koşullarda depolayan şirket, lisanslı firma aracılığı ile atıkların geri dönüşümünü ve bertaraf edilmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRDIK’

PANDEMİ döneminde gerçekleştirdikleri online çevre eğitimleri ile çalışanlarına çevre bilinci kazandırdıklarının altını çizen Hilal Suerdem, “Uygulamalı çevre tatbikatlarıyla farkındalığın pekiştirilmesine destek oluyoruz. Üretim, lojistik ve satış sırasında meydana gelen çevresel etkileri kontrol altında tutan, doğal kaynakları verimli ve tasarruflu kullanan şirketimiz yaptığı tüm çevreci çalışmaları aldığı ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni alarak taçlandırdı” dedi.

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#Kiğılı#Yeşil Moda#Hilal Suerdem

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