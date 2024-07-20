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Yeşil mimari ödülünü aldı

Güncelleme Tarihi:

#Chicago#GOOD DESIGN#Yeşil Mimari
Yeşil mimari ödülünü aldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 07:00

DÜNYANIN en önemli sürdürülebilir tasarım örneklerini belirlemeyi ve vurgulamayı amaçlayan ve 1950 yılında Chicago’da kurulan orijinal GOOD DESIGN programı, bu yıl da 32’den fazla ülkeden tasarım ve çevreye yeni bir vurgu yapan mimari, peyzaj mimarisi, kentsel planlama ve tasarım projesini ödüllendirdi.

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Polat Gayrimenkul imzalı, ‘Polat Levent Exclusive’ projesi, birçok ülkeden yüzlerce başvuru alan “Green Good Design Sürdürülebilirlik Ödülleri”nde yeşil mimari alanında ‘Uluslararası Mimari Ödülü’nü kazandı. İstanbul Levent’te yer alan proje, mimar Gökhan Avcıoğlu ve kurucusu olduğu GAD Architecture tarafından tasarlandı.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel, “2 bin 360 metrekarelik alanda yer alan Polat Levent Exclusive daireler, ticari alanlar, ofisler ve bahçeler ile karma kullanım imkânı sunuyor. Proje organik ve biyofilik tasarımı, doğal alanları ve malzemeleri vurgulayan İstanbul’da yeni bir mimari yaklaşımı temsil ediyor. Bu proje İstanbul’un tarihi ve kültürel kimliğiyle uyumlu modern bir kentsel yaşam modelinin öncülerinden olmaya aday” ifadelerini kullandı.

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GAD Mimarlık Kurucusu Gökhan Avcıoğlu ise şunları söyledi: “Binanın tasarımı güneş ışığı, açık alan ve yeşillik ihtiyaçlarına cevap vermekte, büyük balkonlar ve teraslarla biyofilik bir geometriyi sergilemekte, organik doğal taş cephesi, su özellikleri ve yeşilliklerle dış mekanları entegre etmektedir.”

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#Chicago#GOOD DESIGN#Yeşil Mimari

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