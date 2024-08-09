Yeşil mercimeği Kanada’dan değil Kayseri’den alacak

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Yeşil mercimek ithalatının yüzde 58’ini; kırmızı mercimeğin de yüzde 75’ini Kanada’dan alıyor. Üretime bakıldığında ise kırmızı mercimekte 400 bin ton, yeşil mercimek 45 bin ton kaydedilen son veriler. Son dönemde mercimekte yerli üretimin artırılmasına yönelik çok sayıda proje var. Önceki gün, bu projelerden birine imza atan Migros ile Kayseri’deydik. Bu yıl 4 bin dekarı ‘Yerli Yeşil Mercimek Üretimi’ projesi kapsamında Kayseri’de olmak üzere toplam 10 bin dekarlık alanda mercimek ekiminin yapıldığı açıklandı. Üretilen yerli yeşil mercimeklerin ülke genelindeki Migros marketlerde tüketiciye ulaşmaya başladığı belirtildi. Proje ile böylece, önceki yıllarda Kanada menşeili olan Migros markalı yeşil mercimekler artık ‘yerli mahsul’ logosuyla satılacak.

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FİYAT AVANTAJI

Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, projeyi Kayseri Valiliği ve Migros işbirliğiyle, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Şeker, GürAta ve Zzef desteğiyle hayata geçirdiklerini anlattı. İlk etapta, üreticilere 38 bin kilogram sertifikalı yerli yeşil mercimek tohumu dağıtıldığını söyleyen Baydur, sözleşmeli tarım uygulaması kapsamında çiftçilere alım garantisi verdiklerini kaydetti. Baydur, yerli tohumla üretilmiş yeşil mercimeğin vatandaşa yansıyan fiyatının da ithal ürünlere kıyasla daha avantajlı olacağına işaret ederek “Tüketicilerimiz, yerli tohumla üretilmiş, kaliteli ve sağlıklı proteini uygun fiyatla sofrasına koyabilecek; Türkiye’de her tencereye yerli yeşil mercimek girecek” diye konuştu.