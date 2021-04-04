Yeşil hidrojene ihracat yolu

Türkiye’de ilk kez doğalgaz ile hidrojenin karıştırılarak evsel cihazlarda kullanılması sağlayan GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Teknoloji Merkezi’nin önceki akşam yapılan açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldı. Tesisin 6 milyon lira yatırımla kurulduğunu kaydeden Bakan Dönmez, temelin geçen yıl ocakta atıldığını, Ekim 2020’de ilk testlerin başladığını dile getirdi. Dönmez, “Burada Türkiye’de ilk defa doğalgazla hidrojenin karıştırılarak, evsel cihazların beslenmesi projesi hayata geçirildi. Laboratuvarda test amaçlı olarak ortalama yüzde 5 ila yüzde 20’ye kadar hidrojen ile yüzde 95 ila yüzde 80’e kadar doğalgaz karıştırıldı ve elde edilen karışım test amaçlı yakıldı. İlk testlerin sonuçları olumlu oldu ve sonraki aşamalar için önemli bir başarı elde edildi” dedi. Tüm bir doğalgaz şebekesinin hidrojen karışımlarını yakmaya hazır olup olmadığını bu testlerin ortaya koyacağını söyleyen Dönmez, “Bunlar daha ilk adımlar. İnşallah sonuçlara göre devamının da geleceğini düşünüyorum” dedi.

TEMİZ VE YENİLENEBİLİR

Temiz Enerji Merkezi Laboratuvarı’nda güneş panelleri, rüzgâr türbini ve yakıt hücresiyle enerji ihtiyacının tamamının yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını söyleyen Dönmez, “Buradaki temel amaç tabi ki tesisin tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamak değil. Asıl amacımız, yeşil hidrojen dediğimiz, yenilenebilir kaynaklardan hidrojen elde etmek. Akabinde, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojenin doğalgaz hattına enjeksiyonu hedefleniyor” dedi.



YOĞUN İLGİ

Test aşamasında olan sistemin hidrojen üretme kapasitesinin günlük 12 metreküp olduğunu söyleyen Dönmez, “Öte yandan yeşil hidrojen konusunda birçok yabancı şirket ve kurum Türkiye’nin ihracat potansiyeline büyük bir ilgi gösteriyor. Bizler de yeşil hidrojene dair ihracat potansiyellerimizi çalışıyoruz. Avrupa’ya ihracat imkânlarını değerlendiriyoruz” dedi. Birçok ülkede hidrojenin renklerinden söz edildiğini belirten Dönmez, “Çünkü hidrojen birçok kaynaktan üretilebiliyor. Türkiye’de daha çok gri dediğimiz, doğalgazdan hidrojen üretimi rafinerilerde sürekli kullanılıyor. Bizim için daha çok hidrojenin yerli kaynaklardan üretilmesi önemli” diye konuştu. Bakan Dönmez, büyük tren üreticilerinin de dizel trenleri hidrojene çevirme fikirleri olduğunu, bu konunun da gündemlerinde olduğunu ekledi.

AR-GE MÜHENDİSLERİNE BAKANDAN TEŞEKKÜR

Ülkede hidrojen üretimi ve kullanım alanlarıyla ilgili yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Fatih Dönmez, “Tüm paydaşların çalışmaları geldikten sonra bizler de bu yıl içerisinde Türkiye’nin hidrojen stratejisini yayınlamış olacağız. Beklentimiz bu stratejinin tüm adımlarının tartışılarak olgunlaştırılması. Bizim ekiplerimiz hızlı şekilde hidrojen stratejisi ve hedefleri belirleyebilir. Bakanlık olarak çalıştığımız hedeflerimiz var” dedi. Ülkenin Ar-Ge mühendislerini her zaman gayretle çalıştıkları, kalkınma ve gelişime destekleri için tebrik eden ve “Sizlere teşekkür ediyorum. (Vay be) diyorum” diyen Dönmez, konuşmasının ardından, tesisin açılış kurdelesini kesti, laboratuvarları ziyaret etti. Dönmez, gazetecilere doğalgaz ve hidrojen karışımıyla pişirilen çay ikram etti.

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