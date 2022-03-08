Yeşil enerji kullanana da teşvik geliyor

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Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın da öngördüğü şekilde, güneş ve rüzgar enerjisi üretenlerden sonra, kullananlara da teşvik geliyor. Güneş ve rüzgar enerjisine dönenlere, dönüşüm kredisi verilecek. Bireysel üretimlerin, şehir şebekesine verilmesi de kolaylaştırılacak. Edinilen bilgiye göre, çok sayıda bakanlığın alanına ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklif çalışmasına, “yeşil enerji” maddeleri de konuldu. Buna göre, geçen ay Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve yeşil enerji üretenlere verilen teşviklerden sonra, bu kez kullananlar desteklenecek. İklim krizini önlemek için yeşil enerjiye dönen işletmeler de teşvik sisteminden yararlanacak. Bu dönüşüm için uygun kredi koşullarından yararlanacak.

ŞEBEKEYE VERME KOLAYLIĞI

Bu enerjinin yaygın olarak kullanılmasını sağlamak için sadece büyük şirketlerin değil, bireysel olarak yapılan güneş ve rüzgar enerji üretiminin fazlasının, şehir şebekesine verilmesi kolaylaştıracak. Buna alt yapı sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Şehir şebekesine verebilmesine ilişkin dönüşümün, dağıtım şirketleri tarafından yapılmasına ilişkin hükümler yer alacak. Uzmanlar, bu çalışma için ‘batarya sistemlerinin kullanımı, talep taraflı katılım sağlanması, sistem odaklı yaklaşım’ gibi şebeke yönetimine yönelik planlamalara yapılması gerektiğini, küçük bir ek maliyetle, elektrik altyapısında büyük bir değişikliğe gitmeden, güneş ve rüzgar kapasitesinin 6 kat artırabileceğini dile getirdiler. Böylece 2026 yılına kadar, güneş ve rüzgardan üretilecek elektrik, toplam tüketimin yüzde 31’ine ulaşacak. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının da hesaba katılmasıyla, yenilenebilir enerji toplam tüketimin yüzde 53’ünü karşılayabilecek düzeye ulaşabilecek.

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ARTIK ARSA SATIŞI

Yasada yer alacak başka bir düzenleme ise bazı hazine arazilerinin satışıyla ilgili olacak. Kamuoyunda ‘hazine artığı’ olarak bilinen bu araziler, daha çok halen kullananları ilgilendiriyor. AK Parti kurmayları bu uygulamayı şöyle anlattılar: “Hazine artıkları denilen Milli Emlak’a ait yerler var. Hazine artıkları, daha çok şu anda Ege bölgesi gibi zamanında göçmenlerin gelip yerleştiği yerlerde. Örneğin, göçmenlere verildiği söylenen alan daha sonra yapılan hesaplamalarda, bilinenden fazla çıkıyor. Kadastro bakıyor ki; alan 100 değil 110 dönüm. Kayıtlarda 100 dönüm olarak görünen bu alanları vatandaş kullanıyor. Ev yapmış, ahır yapmış. Bu fazlalığa hazine artığı diyorlar. Bunlar, sahiplerine uygun koşullarda satılacak.”