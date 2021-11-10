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Yerli ve yabancı turistlerin yeni rotası oldu... Yüz binlerce kişi ziyaret ediyor! Roma’nın doğu sınırındaki ilk tapınağı

#UNESCO Dünya Mirası#Zervevan Kalesi#Turizm
Yerli ve yabancı turistlerin yeni rotası oldu... Yüz binlerce kişi ziyaret ediyor Roma’nın doğu sınırındaki ilk tapınağı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve Roma İmparatorluğu’nun doğudaki son garnizonu Zervevan Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra turizmcilerin de yeni rotası oldu. Bu yıl 300 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi kale ile ilgili Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, "Hem yurt içinden hem de yurt dışından 1 milyon ziyaretçi beklentimiz var. Birçok tur programında Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı bulunuyor" dedi.

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Zerzevan Kalesi’ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi’nin desteğiyle Doç. Dr. Aytaç Coşkun başkanlığında 2014 yılında başlandı. Turistlerin yanı sıra turizmcileri de dikkatini çekmeye başlayan Zerzevan Kalesi’ne ilgi, her geçen gün artıyor.

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Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Zerzevan Kalesi ile çevresine 1400 yıl boyunca el değmediğini belirterek, "Zerzevan’da bir kalenin varlığı biliniyordu. Bunun dışında hiçbir bilgi ve hiçbir çalışmanın yapılmadığı bir yer. Ve burası ziyaret edilmeyen bir noktaydı. Şu an dünyanın her yerinden Zerzevan Kalesi’ne ziyaretçiler var ki; şu an 300 bin rakamını geçti. Yıl sonuna kadar 400 bini bulacak" dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin yeni rotası oldu... Yüz binlerce kişi ziyaret ediyor Roma’nın doğu sınırındaki ilk tapınağı

'1 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENTİMİZ VAR'

Salgının sona ermesi ile Zerzevan Kalesi’ne ziyaret sayısının 1 milyon kişiyi aşacağını belirten Coşkun, şunları söyledi:

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"Hem yurt içinden hem de yurt dışından 1 milyon ziyaretçi beklentimiz var. Birçok tur programında Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı bulunuyor. Bölgede sadece Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı’na yönelik turlar da yapılmaya başladı. Şu an dünyanın aslında en önemli destinasyonlarından birisi haline geldi. Bunun sebebi de dünyanın en iyi korunmuş garnizonlarından birisi olması. Aslında 3 bin yıllık tarihi burada yaşayabiliyorsunuz ve görebiliyorsunuz. Zerzevan Kalesi’ndeki çalışmaların hem ekonomiye hem de istihdama büyük faydası var. Ziyaretçi sayısı da her geçen gün daha da artıyor. Zerzevan Kalesi sadece Diyarbakır’ı değil; Mardin, Şanlıurfa ve Batman gibi çevre kentleri de etkileyebilecek bir potansiyele sahip" diye konuştu.

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'HEM YER ÜSTÜ HEM YER ALTI ŞEHRİ BULUNMAKTA'

Dünyanın en iyi korunmuş askeri yerleşiminden, son olarak Mithras’ın çıkarıldığını hatırlatan Coşkun, bu yapının Roma’nın doğu sınırındaki ilk tapınak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı; ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin turizmi açısından son derece önemlidir. 1200 metre uzunluğunda, 12-15 metre yüksekliğinde surlarla çevrelenmiş askeri yerleşimde, kamu yapılarının bulunduğu güney alanda, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi (güney kule), kilise, yönetim binası, arsenal, kaya sunağı gibi mimari kalıntılar yer almaktadır. Kuzeyinde de caddeler, sokaklar ve konutlar takip edilebilmektedir. Konutların bulunduğu alanda aynı zamanda su sarnıçları, yer altı kilisesi, yer altı sığınağı, dünyada bulunmuş son, Roma’nın doğu sınırındaki ilk Mithras Tapınağı tespit edilmiştir. Surların dışında da yerleşime su sağlayan kanallar, sunu çanakları ve taş ocakları; nekropol alanında ise kaya mezarları ve tonozlu mezarlar dikkati çekmektedir. Zerzevan Kalesi’nde hem yer üstü hem de büyük bir yer altı şehri bulunmaktadır."   

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#UNESCO Dünya Mirası#Zervevan Kalesi#Turizm

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