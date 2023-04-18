Yerli ve milli lokomotif E5000 raylara iniyor... Bakan Varank: İsmini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

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TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) tasarlanan, analiz ve alt sistem üretimleri tamamlanan E5000, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirildi.



E5000, modern bir elektrikli anahat lokomotifi olarak yerli ve milli imkanlarla üretildi. E5000 elektrikli anahat lokomotifi hem kendi sınıfı hem de Türkiye’nin raylı sistemler serüveni için birçok ‘En’i ve ‘İlk’i barındırıyor. E5000, anahat lokomotifler için yerli olarak tasarlanmış ilk araç gövdesi, ilk boji, ilk tren kontrol ve yönetim sistemine sahip. Ayrıca, raylı araç uygulamaları için yerli olarak tasarlanmış en yüksek güçlü elektrik motoru da E5000’de bulunuyor. Raylı araç uygulamaları için yerli olarak tasarlanmış en yüksek güçlü cer konverteri, cer transformatörü ve yardımcı güç ünitesi de E5000’nin kabiliyetleri arasında yer alıyor.

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5 megavat gücündeki E5000, Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi (TSI) sertifikasına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek E5000, 140 kilometre/saat hıza sahip yeni nesil bir elektrikli anahat lokomotif olarak benzerlerinden ayrılıyor.

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BAKAN VARANK: TÜRKİYE DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank CNN TÜRK'te, Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi E5000 hakkında şu detayları paylaştı:

Bugün gerçekten Türkiye açısından gurur günü yaşıyoruz. Türkiye'de ilk defa ana hatlı lokomotifi üretilmiş oldu. Bugün raylara indirilecek ve ismi konulacak. Bu projede Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte Sanayi Bakanlığı olarak birlikte hareket ettik.

İlk defa böyle bir proje için boji sistemi tasarlanmış oldu. İçerisinde kullanılan yönetim sistemi ve yazılımları ilk defa Türkiye'de üretildi. 140 km hıza ulaşacak.

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İçerisinde kullanılan sistemler ilk defa bu büyüklükte kullanılan ekipmanlar. Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracak bir proje.

Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl boyunca elektrikli hat projesinden 500 tane satın alması gerekiyordu. Biz bunu almasaydık bunu satın alacaktık. 2 milyar euro dışa gitmek yerine yurt içinde kalacak. Uluslararası sertifikasyona sahip böyle bir ürün geliştirdiğinizde yurt dışına da satabilirsiniz.

'İSMİNİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK'

Bundan önce Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli yolcu trenini de geliştirdik. Şu an sertifikasını almak üzere. Ama böyle ana hat geliştirdiğinizde, yük ve insan taşıyabilecek. Bu dünyanın çok önemli gördüğü karbon salınımını azaltmada Türkiye'ye avantaj sağlıyor, ayrıca Türkiye yurt dışına açılacak bir gelişimi göstermiş oluyor. Türkiye'de artık yeni bir dönem başlıyor. Kendi lokomotif hattımızı göreceğiz. İsmini sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak, sürpriz.

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Yurt dışından talepler var. Aynı zamanda özel firmaları da tedarikçi. Şu anda hali hazırda yurt dışına pazarlamaya başladılar.