Yerli ve milli ATMACA UM'dan tam isabet... Testlerde kritik eşik aşıldı

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Yerli ve milli karadan karaya seyir füzesi ATMACA UM'ın testinde kritik bir eşik aşıldı. Roketsan tarafından üretilen ATMACA UM (Kara Atmaca) atışlı test çalışmalarında hedefini tam isabet vurdu. ATMACA UM, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu da gerçekleştirmiş oldu.



Roketsan konuyla ilgili sosyal medya hesabında "Kara Atmaca uzun menzil uçtu." ifadesine yer verilen paylaşımda, "Atmaca UM, atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulunuldu.





Kara Atmaca Uzun Menzil uçtu! 🦅



ATMACA UM atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi! 🎯



Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun! 🇹🇷@SavunmaSanayii#YarınİçinYüksel 🚀#Roketsan pic.twitter.com/3A1LHx1IW4 — ROKETSAN (@roketsan) August 18, 2024

2025 YILINDA ENVANTERE GİRECEK



KARA ATMACA 2025 yılında envantere girdiğinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na uzun menzilden hassas vuruş yeteneği kazandıracak. KARA ATMACA’nın geliştirilmesine ilişkin sözleşme; 18 Ağustos 2021 tarihinde, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan arasında imzalanmıştı.

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Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki bir harp başlığına ve görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığa sahip KARA ATMACA Seyir Füzesi, agresif manevralar gerçekleştirerek santimetre hassasiyetle belirlenen hedefleri imha edebilecek. Füzenin başlıca hedefleri arasında; stratejik kara hedefleri, hava savunma sistemi bataryaları, sabit /yeri değiştirilebilir karadan karaya füze sistemleri bulunuyor.

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İŞTE 'KARA ATMACA'NIN ÖZELLİKLERİ



Uzunluk: 6 metreAğırlık: 890 kgMenzil: 280 kmGüdüm: ANS + KKS + Barometrik Altimetre + Radar Altimetre + YRNSHarp Başlığı: Yüksek Patlayıcılı, Parçacık Tesirli, Penetrasyon EtkiliHarp Başlığı Ağırlığı: 250 kgArayıcı Başlık: Kızılötesi Görüntüleyici Başlık (IIR)