Yerli ve milli 5G ürünler tanıtıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'ndaki 5G yerli ürünlerin tanıtımının gerçekleştirildiği "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da desteğiyle, etkinlikte ilk fazda geliştirilen bazı ürünlerin demolarının yapılacağını bildirdi.

Mütevazi bütçelerle çalışma yapan tüm firmalara katkılarından dolayı teşekkür eden Sayan, "Biz, gerek ULAK baz istasyonu gerek GTENT çatısı altında ve tüm yerli ve milli ürünlerle beraber olduğumuz sürece 5G'ye kavuşmak an meselesi. İnşallah 5G'ye yerli ve milli imkanlarla geçen ilk ülkelerden olacağız." diye konuştu. Sayan, bu alandaki faaliyetleri Bakanlığın Ar-Ge fonlarından daha fazla desteklenir hale getirmek amacıyla çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERİN ŞEBEKELERE ENTEGRASYONU İÇİN ENGELLER KALKTI"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da Türkiye'de yatırım yapan uluslararası tedarikçilere ait şebeke bileşenlerinin, açık arayüzlerle ve tedarikçiden bağımsız olarak farklı ürünleri destekleyebilecek noktaya ulaştığına işaret ederek, "Yürütülen bu çalışmalarla yerli ve milli ürünlerin şebekelere entegrasyonu noktasında önemli engeller ortadan kalkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ AŞAMALARDA BU TEKNOLOJİNİN ÖNEMİYLE UYUMLU DESTEKLER GEREKECEK"

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Başkanı İlhan Bağören de projeyle bir taraftan bir çok ürünün prototip aşamasına gelirken bir taraftan da birçok firmanın, birlikte çalışma ve üretme kültürünün en güzel örneklerini verdiğini belirtti.

Küresel firmaların milyarlarca dolarlık yatırım bütçeleriyle girdiği bu alanda Türk özel sektör firmalarının 20 milyon dolara yakın bir yatırımı kendi kaynakları ile finanse ettiklerini anlatan Bağören, kamu kesiminin de bu üretime katkı yaptığını, gelecek aşamalarda küresel rekabete daha iyi hazırlanılabilmesi için bu teknolojinin önemiyle uyumlu destekler gerekeceğini kaydetti.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, uluslararası rekabetin yoğun olduğu söz konusu alanda kurumların ve bakanlıkların projeye desteğinin önemine işaret etti. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de 5G teknolojisinin, alınan internet hizmetinin kalitesini ve hızını çok artıracağını ve yeni ufuklar yeni imkanlar sağlayacağını dile getirerek, "Bu projenin başarılmış olmasının yanında onun kadar değerli bir şey daha başarıldı. Bakanlıklarımız özel sektöre inandılar ve kamu kaynaklarıyla desteklediler, yerli ve milli bir şebeke altyapısını ürettiler." diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ 5G ÇEKİRDEK ŞEBEKE ÜZERİNDEN GÖRÜŞMELER YAPILDI

Açılış konuşmalarının ardından "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi" kapsamında geliştirilen 5G yerli ürünlerin tanıtımı için hazırlanan demolar sunuldu. Bu kapsamda, paydaşların araştırma merkezlerindeki yetkililerle, yerli ve milli 5G çekirdek şebeke üzerinden bağlantı kurularak görüntülü görüşüldü.

Ayrıca, ULAK ve GTENT tarafından geliştirilen yerli ve milli 5G baz istasyonlarının küresel üreticilere ait 4,5G baz istasyonlarıyla çalışabilirliğini ortaya koyan görüşmeler yapıldı. 5G üzerinden robot kontrolü ve dronela, görüntü olarak, acil durum müdahale demosu da gerçekleştirildi.

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