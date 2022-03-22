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Yerli ürünler global arenada

#İhracat#Trendyol#Almanya
Yerli ürünler global arenada

İhracat ile ülke ekonomisine katkı sağlama hedefi doğrultusunda, yerli üreticileri ve ürünlerini globaldeki müşterilerle buluşturmaya hız veren Trendyol, global moda platformu Asos ile bir işbirliğine imza attı.

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İşbirliğiyle birlikte Trendyol, Asos’ta yer alan tek Türk markası oldu. Yüzde yüz yerli üretim Trendyol markalı ürünler, başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere Asos’uN Avrupa ve dünyanın dört bir yanındaki 30 milyon müşterisiyle buluşmaya başladı. Bine yakın ürünün satışa sunulduğu platformda kadın moda ürünlerini, erkek ürünleri izleyecek.

1 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Trendyol, Almanya’daki müşterilerine özel trendyol.com/de ve trendyol.com/en aracılığı ile Türk üreticilerini Avrupa’nın 27 ülkesiyle buluşturuyor. Aynı zamanda 50’den fazla global e-ticaret platformunda yerli üreticilerin ürünlerini farklı coğrafyalardaki müşterilere ulaştırıyor. 2021’de Avrupa’dan Orta Doğu ve Afrika’ya, çok geniş bir coğrafyada 100’e yakın ülkeye ihracat yapan Trendyol’un ürünlerinin globalde 4 milyon müşterisi bulunuyor. 2023 yılında ihracat hedefini 1 milyar dolar olarak belirleyen ve e-ihracat için önümüzdeki üç yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yapacak olan Trendyol, 5 yıl içinde toplam satışları içerisinde e-ihracatın payını yüzde 33’e çıkarmayı hedefliyor. Trendyol markalı ürünler, büyük çoğunluğu Anadolu’da yer alan ve yüzde 45’i kadınlardan oluşan üreticiler tarafından üretiliyor. Yerli üretimi-üreticiyi, kadın girişimciliğini ve istihdamını destekleyen Trendyol’un üreticileri ağırlıklı olarak Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Karaman, Kahramanmaraş, Konya, Malatya ve Samsun’da yer alıyor.

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#İhracat#Trendyol#Almanya

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