Yerli üretimle ithalatı önleyecek

Ar-Ge merkezlerine bu amaçla milyonlarca dolarlık kaynak aktarılıyor. Türkiye’nin cevherden alüminyum elde eden ve madenden son ürüne kadar üretim yapabilen entegre alüminyum fabrikası ETİ Alüminyum ise geliştirdiği yeni iki ürün ile rekabette önemli bir adım attı. Cengiz Holding bünyesinde yer alan ETİ Alüminyum’un Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilen ‘Özel Alüminyum Trihidroksit (ATH)’ ve ‘Özel Alümina’ sayesinde 2021 yılında en az 70 milyon dolarlık ithalat önlenecek.

BATARYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

ETİ Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, “Alüminyum ve alüminyum bileşikleri sahip olduğu birçok özellik onlarca sektörde tercih edilirliklerini artırdı. Bu kapsamda biz de alüminyuma ileri teknoloji katarak daha önce Türkiye’de üretilmeyen ürünleri üretmeye başladık. Mutfak malzemelerinde, inşaat işlerinde, zırhlı araçlarda, çiplerde, fren balatalarında, kısaca neredeyse bütün sektörlerde kullanılan ancak daha önce yurtdışından temin etmek zorunda kalınan ürünleri artık üretebiliyoruz. Gelişen elektrikli araç sektöründe, Türkiye’nin koymuş olduğu yerli ve milli otomobil hedeflerine ETİ Alüminyum olarak katkıda bulunabilmek adına, firma bünyesinde lityum karbonat üretimi Ar-Ge çalışmaları başlatıldı. Çalışma kapsamında, boksit cevherinden lityumun geri kazanılması konusunda laboratuvar çapında çok olumlu sonuçlar elde edildi. Yapılan numune çalışmalarından “Li-ion bataryalarında kullanıma uygun” olduğu görüldü. 2021’de devreye alacağımız pilot tesis, yıllık 3,5 ton lityum karbonat üretecek. ETİ Alüminyum A.Ş. yılda 370 ton lityum karbonat üretim potansiyeline sahip” ifadelerini kullandı.