Yerli üretimin önemini anladık

Gaziantep’ten çıkan dünyaya yayılan bir çikolata markası Şölen. Başarısının arkasındaki isimlerden biri İcra Kurulu Başkanı Elif Çoban. Türkiye’nin en başarılı ilk 50 iş kadını arasında gösterilen Elif Çoban, 5 erkek kardeşin ortak kararıyla icra kurulu başkanlığına gelmiş. İşine aşık, vizyon sahibi, global düşünen biri. Şölen ileri teknoloji donanımlı Gaziantep ve İstanbul fabrikalarında ürettiği ürünleri Amerika’dan Maldivler’e kadar 120 ülkeye ihraç ediyor. Dünyada da Biscolata, Ozmo, Luppo, Milango gibi markalarıyla bilinen, çikolata, kek, kraker, bisküvi ve lokum üreticisi Şölen’in koronavirüs karantina günlerinde Luppo markası dilden dile konuşuldu. Elif Çoban’la hem Şölen’in geldiği noktayı hem de karantina günlerini masaya yatırdık.

Şölen koronavirüs günlerini nasıl geçiriyor?

Dünyada vakaların görülmesiyle birlikte süreci yakından takip ederek Şubat ayından itibaren tedbirlerimizi hızla hayata geçirdik. Bir yandan sahada ve fabrikamızda çalışanlarımızın sağlığı ile ilgili tedbirlerimizi arttırırken, diğer yandan servis sayısının çoğaltılması, yemekhane sosyal ve toplu alanlarda sosyal mesafe artırımı yapıldı.

Size bu kriz ne öğretti?

Yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu gördük. Bu süreçte hayatın sürprizlerle dolu olduğunu gördük. Bu dönem bize yerli üretimin ve güçlü yerli firmaların bir ülke için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ülke olarak her açıdan kendi kendimize yetebiliyor olmalıyız. Bu sebeple bundan sonraki süreçte tarım politikalarına daha fazla odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu günlerden el ele vererek, daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum. Gıda üzerine çalışan tüm markalar için, bu alanda yapılan yatırımların ne kadar doğru olduğunu bu kriz bir kez daha göstermiş oldu diyebilirim. Gıda konusunda da ‘gıda güvenliğinin’ bundan sonra tüketici tercihlerinde çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde hijyen, gıda güvenliği ve kaliteye önem veren markalar kazanacak. Şimdi önümüzde iki bayram dönemi var. Bayramda satış noktalarında tüketicilerimizle buluşmak için gün sayıyoruz.

Bu süreçten nasıl etkilendiniz?

Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı olduğu için sipariş iptalleri oldu. Lojistik maliyetlerinde artış söz konusu. Bankaların sınırı hizmet vermesi para transferlerini de etkiledi. Doların gelişmekte olan ülkelerde aşırı değer kazanması bazı belirsizliklere yol açtı. Bu da siparişlerimize olumsuz yansıdı. Fakat farklı pazarlarda yer almamız dolayısıyla beklediğimizden daha az etkilendik. Gıda sektörü böyle zamanlarda en az etkilenen sektörlerden oluyor. 2020’nin ilk çeyreğinde geçen yılın üzerinde seyrediyorduk.

YAPAY ZEKÂLI ÜRETİM

Dijital çağ diyoruz. Siz yatırımlarınızla öncü adımları atmışsınız...

Bugüne kadar yerel ve global rekabette bizi ayrıştıran ve başarıya taşıyan en önemli hususlardan biri ileri teknolojiye yatırım yapmamız. Gaziantep’te 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan akıllı depo, yapay zeka için hatlar ve robotların bulunduğu tesisimiz tüm süreçlerde çok gelişmiş bir otomasyon sistemi el değmeden üretim yaparak çalışıyor. Endüstri 4.0’ın tüm unsurlarına göre dizayn ettiğimiz ve 250 milyon dolar yatırım yaptığımız Gaziantep’teki tesisimizden sonra bu yıla da önemli yatırımlar yaparak başlamıştık. Dünyanın her yerinde farklı sektörlerde kullanılan SAP konusuna kendi kategorimizde ilk giriş yapan şirketlerden biri olarak SAP HANA’ya geçerek çok önemli bir yatırıma daha imza attık. Bu geçişle birlikte bütünleşik bir biçimde dünyanın her yerinde müşterisi bulunan kanalımızı çok daha iyi besliyoruz.









BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU

Sokağa çıkma yasağında Luppo çok konuşuldu, siz neler yaşadınız?

Luppo alan kişinin işsiz olduğu söylendi. Biz kendisine ulaştık ancak haberlerde iddia edildiği gibi olmadığını, kendisinin bir iş yeri sahibi olduğunu öğrendik. Luppo çok sevilen ürünlerimizden ancak öyle bir dönemde, kendiliğinden gündeme gelmesi, sosyal medyaya konu olmasını, paylaşılmasını hiç düşünmemiştim. Bu bizim için de sürpriz oldu.

ABD’DE 4.8 YILDIZ ALDI

Sizin Şölen’de en çok sevdiğiniz ürün hangisidir?

Benim favorim Biscolata Mood. Bu ürün dünyada da çok sevilen inovatif bir ürün. Amerika’nın en iyi atıştırmalıklarının seçildiği “The Snackie Awards” kapsamında yapılan oylamada 5 üzerinden 4.8 yıldız alarak “Top Cookie” seçildi. Biscolata Mood’un yanı sıra Boombastic ve Luppo Sandviç Kek’i de çok seviyorum.

KARİYER ÖYKÜSÜ

EN BAŞARILI 50 KADIN

Elif Çoban Gaziantepli. 7 çocuklu bir ailenin kızı. Liseyi birincilikle bitiren Elif Çoban, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde şeref derecesiyle mezun oldu. Ardından da Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde yarı zamanlı asistanlık yaptı. Kariyerinin başında farklı şirketlerde çalışırken, bir gün aile şirketlerine uğrayıp ihracatla ilgili bir işe elini değdirdikten sonra aile şirketine girip, ihracattan sorumlu olarak çalışıp şirketin kaderini değiştirmiş bir iş insanı. Çoban, 5 erkek kardeşin ortak kararıyla 2010’da CEO oldu. Şölen hem Türkiye’de hem de dünyada hızla büyüdü. İhracatını arttırdı. Elif Çoban da bu başarılarla Türkiye’nin En Başarılı 50 Kadın CEO’su arasına girdi.

120 ÜLKEYE İHRACAT

Şölen’in 200’ün üzerinde ürün çeşidi dünyanın 120 ülkesine ihraç ediliyor. Biscolata, Milango, Ozmo, Boombastic, Luppo, Lokkum, Nutymax gibi dünya çapında başarıya ulaşmış markaları var.