Yerli üretimi destekliyor

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Golf Dondurma Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Ezgi Eröz, ”Ekibimiz üstün Lezzet Ödüllü Maraşım dondurmamızın Ar-Ge çalışmalarını yaparken süt içeriğini mümkün olduğunca yüksek tutmayı hedefledi. Tabii bunun için ürünün yoğun kıvamını da bozmamaya ayrı bir özen gösterdiler. Biz 20 yılı aşkın bir süredir hep hikayesi olan bir ürünü tüketicilerimizle buluşturmak için çalıştık, çalışıyoruz. Çünkü tüketicilerimizin ürünlerimizle bağ kurmasını istiyoruz. İhtiyaçları bir sosyolog hassasiyeti ile tespit ederken, farklılaşmak için de dünya lezzetlerini tüketicilerimize sunmaya çalışıyoruz” dedi.

İSTİHDAM HAMLESİ

Golf Dondurma Fabrikalar Direktörü Levent Bilginer ise, “Kahramanmaraş fabrikamız kurulduğu günden bu yana bölge ekonomisine gerek istihdam gerekse süt temini ile önemli bir katkı sunuyor, 6 Şubat depremleri sonrasında da bu desteği de artırarak bölge istihdamına sürdürülebilir şekilde katkı sağlamaya devam ediyoruz. ‘Biz hep buradayız, çünkü biz buralıyız’ sloganımızla birlik, beraberlik ve dayanışmayla yaraları sarma vizyonuyla hareket ettik. Bu doğrultuda hem fabrikamızda istihdamı hem de bölge halkından temin ettiğimiz ürün miktarını üst seviyelere çıkardık” bilgisini verdi.