Yerli üretime taksit desteği

Denizli ve Uşak’ta iş dünyasıyla buluşmada konuşan Bakan Albayrak, son açıklanan ekonomik verilerin Türkiye’de güvenin arttığını, yatırımların devreye alındığını ve üretimde güçlü toparlanmanın başladığını gösterdiğini söyledi. Albayrak, “Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8.5’lik bu yıl hedefini de Allah’ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor Ocak çok iyi geldi, şubat rakamları gayet iyi. Bütçe, gelir, kapasite rakamları tüm bu çerçevede, rakamlara baktığımızda son çeyrek yüzde 6 büyümeden daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi görürseniz şaşırmayın” dedi.

İHRACATÇIYA DESTEĞE DEVAM

İhracatçıları desteklemeye devam edeceklerini de kaydeden Albayrak, ithalatı artıracak gelişmeleri gün gün yakından takip ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İthal cep telefonları, beyaz eşya, otomotiv, ithalata dayalı eski Türkiye’de, ithalata dayalı tüketim ürünlerini biz taksit yaptırıp uzun taksitli bir şekilde bunlara avantajlı bir şekilde tüketim ortamı sağlayacağız; artık yok. Taksit imkanlarını da yerli ve yabancı firmalarımız arasında ayrıştıracağız. Ben niye ithal mala kendi finansman ve likidite kaynağımla uzun vadeli finansman ortamı sağlayayım?

TEKSTİL SEKTÖRÜNE MÜJDE

Tekstil sektörüne Denizli’den güzel bir haber vermek istediğini vurgulayan Albayrak, “Ülkemiz ekonomisi için istihdam, katma değer ve ihracata bağlı olarak tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesi amacıyla yeni bir finansman programı hazırladık. Sektör değer zinciri içerisinde yer alan, ham madde üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık. İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık. İşletme başlığında da hem imalat hem de ticarette 100 milyon liraya kadar imalat tarafında 12 ay anapara ödemesiz, 60 aya kadar vadeli sabit yüzde 9 veya TLREF artı yüzde 1.5’luk değişken faizli iki seçenekli bir paket açıklıyoruz. Ticaret tarafında ise 9 aya kadar ana para ödemesiz 36 aya kadar sabit yüzde 10 ya da TLREF artı yüzde 2’lik faiz seçenekleriyle birinci paketimizi devreye alacağız.”

Bunun yanı sıra tekstil sektörüne bir de yatırım finansmanı imkanı sağlayacakları müjdesi veren Albayrak, “Tekstilde yeni yatırımları, yerli makine ve ürün alımı koşuluyla ivme finansman paketi kapsamındaki stratejik sektörler içine alarak, bu çerçevede sektörde aynı ivmede olduğu gibi 0-7 yıl vadeli sabit yüzde 8.5 veya TLREF artı 1.5, 7-12 yıl vadeli TLREF artı 2 ile maliyetli finansman paketini hizmete sunuyoruz” dedi.

VERGİ AFFI YOK

Vergi affı geleceğine yönelik iddiaların doğru olmadığını belirten Albayrak, “Amaç ne? Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşı ne yapmaya çalışmak? ‘Zaten vergi affı geliyor canım...’; yok. Biz ne dedik ‘Vergi affı yok.’ Yapılandırmalar var, sıkıntıda olanlara destekler var. Baktılar ocak vergi rakamları iyi geliyor, şubat da fena değil, bunların bütçe performansı iyi gidiyor. Bunları nasıl sekteye uğratırız? Sabahtan akşama yalan... Bu çerçevede ‘Aflar dönemi bitti’ demiştik. Ben buradan birinci ağızdan birilerinin yalanına kanmama noktasında bunu tekzip ediyorum.”

VİRÜSE KARŞI ÜST DÜZEY TEDBİR

Berat Albayrak, Küresel ekonomi ve finans piyasalarının koronavirüs nedeniyle her gün biraz daha büyüyen bir belirsizliğe doğru ilerlediğini ancak Türkiye’de hastalığın başladığı ilk günden itibaren en üst ciddiyette konuya yaklaşıldığını ve önlemlerin alındığını söyledi.